Padre Raffaelli: “Estamos organizados y esperanzados que se solucione, pero sabemos que esto es el piso del problema”

LAS TERMAS, Río Hondo (C) Tras el accionar de la Secretaría de Agricultura de la Provincia que secuestró una maquinaria de las denominadas “mosquito” fumigador por no contar con las medidas de seguridad ni cumplir con las normativas que exige el protocolo, el padre Sergio Gustavo Raffaelli, párroco de Pozo Hondo, departamento Jiménez, se mostró más tranquilo y esperanzado en que la situación puede cambiar en la medida que los órganos de aplicación supervisen el trabajo de los empresarios agropecuarios.

“Estamos esperanzados por el accionar de la Justicia y Agricultura y esto tiene que ver con la forma en que estamos organizados en las comunidades campesinas que ejercen el derecho de poder vivir en un ambiente sano y les peticiona a sus autoridades que ejerzan el control como corresponde como a la Secretaría del Agricultura y han respondido rápido”, expresó.

Más adelante, el sacerdote aseguró: “Quiero poner de relieve que esto me parece un parche y que tenemos que discutir un modelo productivo para la provincia, porque mañana va el sojero al Ministerio, paga la multa que es poco dinero para ellos y pone en funcionamiento la maquinaria nuevamente. Los problemas de fondo no se solucionan con estos primeros auxilios, esto recién comienza, es el piso, al menos frenarlo que no avancen más. La discusión que estamos manteniendo con el Mocase y las instancias de diálogo con el gobierno provincial y nacional es para quién es la tierra y para qué quieren la tierra”.