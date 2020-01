José Alfano: “Nunca recibimos una oferta concreta por Melivilo”

16/01/2020 - 01:16 Deportivo

La novela entre Central Córdoba y Facundo Melivilo sumó ayer un nuevo capitulo, cuando el hoy jugador de Tigre, manifestó en la televisión nacional por qué abandonó el club sorpresivamente asegurando que fue por un enojo con la comisión que le impidió emigrar al extranjero y el presidente, José Alfano, en dialogo con EL LIBERAL aclaró los hechos.

“El conflicto comenzó porque rechazaron una oferta del exterior”, comenzó declarando Facundo Melivilo en TyC Sports.

“Cuando vuelvo de Ecuador dejé a mi representante porque ya lo había tenido mucho tiempo y no había crecido mucho; logré un ascenso a Primera y quise arreglar una cláusula de salida en diciembre, pero el club no me dejó”, extendió.

Sin embargo, el titular ferroviario aseguró que no fue así y contó su versión.

“Por Melivilo recibimos un llamado telefónico el 20 de noviembre, a pocos días de la final con River, pero le pedimos que espere a que pase eso porque era un partido importante para Central Córdoba como para Melivilo. Después de esa fecha habló una sola vez y no lo hizo más. Nadie se presentó en el club, ni hizo una propuesta formal. Solo una llamada telefónica”, manifestó Alfano.

“No sabemos quién era ese representante ni a qué club quería incorporarlo”, añadió.

“Hoy dice eso, y antes había dado otra versión”, completó.

Por otra parte, Alfano reveló una conversación con el delantero

“Melivilo me dijo que, en el club que había cobrado en término, fue en nuestro club. Y creo que es el club donde más tiempo duró”, finalizó el titular del club del barrio Oeste.