José María Geréz: “Lo importante es que competimos con chicos del club”

Antes de salir a la ruta para medirse con Bahía Basket y Peñarol de Mar del Plata, el entrenador de Liga de Desarrollo, José María Geréz, dialogó con el Departamento de Prensa de Olímpico.

Al ser consultado por la forma de trabajo empleada, expresó: “Venimos trabajando bien, en doble turno, y respetando los descansos que nos plantea el preparador físico, tanto en el aspecto físico y técnico, como en el táctico colectivo. Planificamos mucho los entrenamientos con reuniones diarias, siempre bajo la guía de nuestro jefe de cantera, Julián Pagura que nos apoya y orienta constantemente”.

En relación con los objetivos planteados el joven entrenador dijo que “apuntamos al desarrollo diario y a largo plazo tanto en lo deportivo como en lo humano, estamos compitiendo con chicos de nuestro club, nuestra ciudad y provincia que es lo más importante, además son menores de 19 años que entienden hacia dónde vamos, con nuestra forma de trabajo y el rol que hoy tienen en el equipo”.

Finalmente se refirió a su función de segundo asistente del plantel de Liga Nacional. “Hoy por hoy me estoy sintiendo muy bien, cómodo. Gracias a Dios estoy dentro de un gran cuerpo técnico donde me enseñan y confían en mi trabajo, además son grandes personas y profesionales. Estoy disfrutando está temporada. Tengo que agradecerle a Julián Pagura que dentro del profesionalismo me ayuda y me guía”.