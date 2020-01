Una serie animada de “Aquaman” y la profunda crisis climática, por HBO

16/01/2020 - 21:04 Pura Vida

Una serie animada del superhéroe Aquaman y una ficción sobre un futuro distópico en una tierra arrasada por la crisis del clima serán parte de la plataforma HBO Max, anunció ayer la empresa, que también dio a 2022 como fecha para la precuela de “Game of Thrones”.

“The Uninhabitable Earth” (“La Tierra Inhabitable”, en español) se basa en el libro homónimo de David Wallace-Wells y su artículo para el New York Magazine, en los que imaginó el futuro que resultaría de un rápido calentamiento del planeta, informó HBO Max.

El primer episodio de esta serie estará a cargo de Adam McKay, quien firmó un acuerdo de cinco años con HBO para producir contenido para la plataforma.

La noticia llega justo una semana después de que se publicara que HBO está preparando una miniserie sobre la película surcoreana “Parasite” (2019), que contaría entre sus responsables con su director Bong Joon-ho y el propio McKay.

McKay también dirigió el episodio piloto de una ficción que narrará la vida del equipo de baloncesto Los Ángeles Lakers en la década de los 80 y en la que jugadores como “Magic” Johnson y Kareem Abdul-Jabbar serán sus protagonistas.

A su vez, WarnerMedia anunció que HBO Max tendrá la serie de dibujos animados “King of Atlantis”, sobre el personaje de DC Comics Aquaman, y que será supervisada James Wan, el director de la última película del superhéroe (2018).

Constará de tres partes, en las que Aquaman se acompañará de dos personajes: Vulko, el erudito, y Mera, la princesa guerrera, para tratar de entenderse con los habitantes de la superficie y resolver los problemas de sus súbditos.

A su vez, HBO ya le puso fecha de estreno a la precuela de la exitosa “Game of Thrones”, que llegará en 2022 con el título “House of the Dragon”, según avanzó el jefe de programación de HBO, Casey Bloys, durante un evento en el que el canal presentó sus novedades.