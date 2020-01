Amenazó a su ex pareja frente a la Policía y continuará detenido

17/01/2020 - 01:37 Policiales

Un hombre que fue denunciado por su ex pareja por amenazas de muerte y haber desobedecido medidas restrictivas, sufrió un duro revés judicial ya que la Justicia dictó la prórroga de su detención por 15 días más.

En el Palacio de Tribunales se desarrolló ayer una audiencia en la que se debía resolver la suerte de un imputado, el cual se encuentra privado de la libertad desde finales de diciembre.

La fiscal de la Unidad de Violencia de Género, Dra. Andrea Juárez, solicitó la prórroga de la detención para el sospechoso, al cual le endilga los supuestos delitos de “amenazas” y desobediencia judicial en concurso real de delitos en perjuicio de su ex pareja.

Cabe señalar que el encartado ya había sido condenado a un año y seis meses de prisión en suspenso por “lesiones y amenazas” hace poco más de un mes.

En cuanto al último episodio de violencia, la Dra. Juárez relató que en horas de la mañana del 24 de diciembre pasado, el denunciado intentó atentar contra su propia vida amenazando con arrojarse desde el techo de un establecimiento escolar del barrio Siglo XIX.

En esas circunstancias, ante la actitud temeraria del acusado y la exigencia de ver a sus hijos, efectivos policiales se dirigieron al domicilio de su ex pareja para solicitarle que se hiciera presente en el lugar.

En este momento el hombre amenazó a la mujer diciéndole: “Ya vas a ver más tarde. Voy a ir a hacer problemas en tu casa. A mí no me importa que esté la Policía ni nadie. Ya no me importa nada”.

En la denuncia radicada por la víctima, consta que el acusado incumplió las medidas cautelares impuestas por la Justicia durante un juicio abreviado realizado el pasado 3 de diciembre del 2019, en el cual fue condenado a un año y seis meses de prisión en suspenso por “lesiones y amenazas” en perjuicio de la mujer. Además, debía realizar un tratamiento en la Digaia, por consumo de sustancias prohibidas.

En audiencia, la fiscal relató los hechos y presentó las evidencias con las que cuenta, tales como un informe socio ambiental, y también psicológicos, entre otras. En relación a esto la fiscal detalló que aún restan las declaraciones testimoniales a los policías que intervinieron durante el procedimiento.

A su vez, la representante del MPF solicitó que el hombre continúe privado de su libertad porque existen potenciales riesgos procesales y de fuga, ya que el acusado demostró desapego a las normas y las medidas impuestas por la Justicia.

Finalmente la jueza de Género, Dra. Cecilia Laportilla, hizo lugar al pedido de la fiscalía y el acusado continuará detenido por el plazo de ley.