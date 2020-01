FÚNEBRES | 17 de enero de 2020

17/01/2020 - 02:42 Funebres

Fallecimientos

- Lucía Estela Báez de Adamo (La Banda)

- Adolfo Porfidio López

- Juan Manuel Acevedo

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ACEVEDO, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/20|. Su esposa Juana Rosa González, sus hijas Marcela y Eugenia Acevedo, su nieta Valentina, su hermano Alberto y flia. y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Parque El Descanso. Casa de duelo Mateo Rojas de Oquendo 353 Bº Rivadavia. CARUSO CIA. DE SEGUROS - EMPRESA SANTIAGO.

BUCCI, MARTA LILIAN (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/20|. "Dale Señor el descanso eterno". Clara Boboli de Gamietea y flia., participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su mamá Olga y hermanos Victoria, Cussy, Sandra, Tato y demás familiares en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

BUCCI, MARTA LILIAN (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/20|. Los excompañeros de Promoción 75 de la Escuela Normal de su hermana Victoria, participan su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

CARABAJAL, CÉSAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/20|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Los padres y amigos de su hermana Mariela y amigas de su sobrina Shaiel, integrantes de los equipos de cestoball de mini y premini participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CARABAJAL, CÉSAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/20|. Descansa en paz querido Matu!. Tus tiso Juana Urquiza, Miguel Miranda, sus primos Alejandro, Andy, Mariano, Lucas, Jorge y Aldana, participan con mucho dolor su partida a los brazos del Señor.

CORDERO, VÍCTOR ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/20|. Sus hermanos Ramón, Verónica, Elisa; su cuñado Darío Suárez y sus sobrinas Catalina y Morena participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORDERO, VÍCTOR ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/20|. Su hermana María Cordero, su cuñado Mario Tula, sobrinos Ricardo, Belén, Gustavo, Vanesa, sobrino político Renzo Villarreal y sobrino Mateo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORDERO, VÍCTOR ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/20|. Sus compañeros de trabajo del hogar " Mi Nuevo Hogar" participan con dolor el fallecimiento de Víctor y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORDERO, VÍCTOR ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/20|. Dr. Frías y personal de enfermería de sala 4 del hospital Regional participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GALCONTAS, CARLOS FELIPE

GARCÍA, NICOLÁS ERMÓGENES (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/20|. Su esposa Lucía Palma, su hijo David, h. pol., nietos y vecinos participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GÓMEZ DE PETIT, CLAUDIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/20|. El Servicio Médico Asistencial de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (SMAUNSE) participa su fallecimiento y acompaña en este difícil trance a su familia. Se ruega oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ CEBALLOS, MARIO ALBERTO

GONZÁLEZ CEBALLOS, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 14/1/20|. Amalia Elena Filippa de Guber e hijos Rosita y Daniel participan su fallecimiento y acompañan a su hermana Muñeca y sobrinos Cecilia, Jorge y Ale Vittar en estos dolorosos momentos. Elevan oraciones a su memoria.

JIMÉNEZ, RAMONA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/20|. Sus hijos Silvina y Oscar, h. pol. Valeria, Héctor, nietos Ariana, Santiago, Valentín, Benjamín, Josue y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados 9 hs. cementerio La Piedad. casa duelo P.L. Gallo 330 s.v.SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ROMANO, ANTONIO ANSELMO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/20|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Su hijo Germán; familia Amaya Katy, Marcia participan con profundo dolor su fallecimiento.

ROMANO, ANTONIO ANSELMO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/20|. Su primo Hugo A. Torres y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROMANO, ANTONIO ANSELMO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/20|. Su prima Norma Sayago, su esposo César, sus hijos Danie, Adriana y Gabriela González con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROMANO, ANTONIO ANSELMO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/20|. Su primo Víctor Pavoni y familia participan con mucho dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria."Te recordaremos por siempre Tono, que descanses en paz.

ROMANO, ANTONIO ANSELMO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/20|. El asesor letrado Gral. de la Policía Dr. Luis Rafael Gigli, cuerpo de asesores y personal administrativo lamenta el fallecimiento del padre de su compañero Of. Ayte. Rodrigo Romano Camacho, acompañan a la familia en este momento de dolor y elevan una oración en su memoria.

ROMANO, ANTONIO ANSELMO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/20|. Esteban Salomón participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo.

ROMANO, ANTONIO ANSELMO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/20|. El Sindicato de Empleado Administrativos de la Educación (S.E.A.D.E.) participa con profundo dolor el fallecimiento del compañero Tono. Rogamos a Dios lo reciba y le dé el descanso eterno.

ROMANO, ANTONIO ANSELMO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/20|. Dra. Emma Ledesma y su hija Luciana Frediani, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ROMANO, ANTONIO ANSELMO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/20|. Señor ya esta ante ti, recíbelo en tu Reino. Dra. Carolina Ledesma y Ramiro Valladares, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor.

ROMANO, ANTONIO ANSELMO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/20|. Mario Ledesma, sus hijas Emma, Adriana y Carolina y nietos, participan con dolor su fallecimiento, y ruegan oraciones en su memoria.

ROMANO, ANTONIO ANSELMO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/20|. Jacobo Cura y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la Dra. Estela Camacho e hijos en tan dolorosa pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

ROMANO, ANTONIO ANSELMO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/20|. Virginia Juri y familia., participa con pesar su fallecimiento y acompañan a la familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROMANO, ANTONIO ANSELMO

ROMANO, ANTONIO ANSELMO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/20|. Gracias por tu amistad querido Tono Descansa en Paz. Chin - Chin Ruiz. Ruega oraciones tu memoria.

ROMANO, ANTONIO ANSELMO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/20|. Dr. Daniel Escobar Correa y familia, participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Tono y elevan oraciones en su memoria.

ROMANO, ANTONIO ANSELMO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/20|. Renato Ciocci y familia participa con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

ROMANO, ANTONIO ANSELMO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/20|. Amanda y Rodolfo Michaut, sus hijos Gabriel, Michelle y Gerardo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Ruegan una oración en su memoria.

ROMANO, ANTONIO ANSELMO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/20|. Pbro. Manuel Amante, Diácono y Servidores de la Capilla San Cayetano (Belgrano y Gorriti) participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ROMANO, ANTONIO ANSELMO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/20|. Enrique Bonacina, Blanca Inés Castiglione y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ROMANO, ANTONIO ANSELMO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/20|. Directivos y Empleados de Bunker Publicidad participan del fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ROMANO, ANTONIO ANSELMO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/20|. "Brille para él la luz que no tiene fin". Nené Sosa y Víctor Pianezzola, sus hijos: Carlos, Nicolás y Josefina participan con dolor su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

ROMANO, ANTONIO ANSELMO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/20|. Cacho Nazer participa con dolor su fallecimiento y ruega oraciones por su eterno descanso.

ROMANO, ANTONIO ANSELMO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/20|. Jorge Daniel Azar, su esposa Estela Protti, sus hijos Cristian y Sebastian con sus respectivas flias. Participan con dolor su fallecimiento y ruegan oracion a su memoria.

ROMANO, ANTONIO ANSELMO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/20|. La Sra. intendente de la Ciudad de Suncho Corral Estela Protti de Azar participa con profundo pesar su fallecimiento y ruega oracion a su memoria.

ROMANO, ANTONIO ANSELMO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/20|. La honorable comisión directiva del sindicato de vendedores de diario y revistas de Santiago del Estero (SIVENDIA) participa del fallecimiento del amigo y compañero , acompañan en este doloroso momento a su familia rogando al Señor por la paz de su alma y su descanso eterno.

ROMANO, ANTONIO ANSELMO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/20|. Juan M. Bonacina y Adriana Slapak, participan con profundo pesar el fallecimiento del Sr. Antonio Romano. Ruegan oraciones en su memoria.

SLACHEVSKY, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/20|. Con profunda tristeza despido a la estimada Sara, rogando al Altísimo le conceda el eterno descanso. Mónica Nader.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

LUGONES, HORACIO ENERIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Su esposa Julieta R. de Lugones, sus hijos Gabriela, Facundo, Mariana y Virginia y nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 en la Iglesia Catedral Basílica al cumplirse 1 año de su fallecimiento, para rogar por el eterno descanso de su alma.

RIVAS, JULIO HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Querido hermano que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón. Sus hermanos Nelci, Anselmo, Omar, Ema, Rosa, Walter y Marcela, hermanos políticos, sobrios, invitan a la misa al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento hoy a las 20.30 hs en la iglesia La Merced.

TORRES DE VILLARROEL, AÍDA DEL VALLE (Pochocha) Falleció el 17/1/04|. Mami: tus alas ya estaban listas para volar, pero nuestros corazones no estaban listos para verte partir, en un día como hoy, hacen 16 años de tu partida. Solo Dios sabe de nuestro sufrimiento, mientras el corazón siga guardando y atesorando cada uno de los momentos compartidos, vas a resplandecer en nuestras vidas por siempre. El amor que dejaste en cada uno de nosotros es imposible de borrar, solo te adelantaste en el camino y algún día volveremos a estar juntos para no separarnos jamás. Mi amor, mi vida, mi todo, descansa en paz en los brazos amorosos de Jesús y María Santísima. Tu esposo Ángel Villarroel, tu hija Ely, nietos Carla, Martín, Melissa, tus hijos pol. Carlos Lito, tu bisnieta Eluney, nietos pol. Noelia y Emanuel invitan a la misa en la parroquia María Auxiliadora a las 20 hs. "Brille para ella la luz que no tien fin".

VILLAGRÁN DE BUCCO, DORA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/19|. Mamila, a solo dos meses de tu inesperada partida vivirás siempre en el pensamiento, en el corazón, aquí continuas entre nosotros, al recordar lo que compartimos. Te sentimos cerca cuando continuamos viendo los frutos de y las bendiciones que recibimos gracias a tu siembra. Sus hijos Lucy, Mary, Fredy y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica. Rogamos una oración en su querida memoria.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BÁEZ DE ADAMO, LUCIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/20|. Sus hijos María Estela, Carlos Alberto, Graciela y Roberto Adamo , hijos pol y nietos participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cementerio La Misericordia. C de duelo Yrigoyen y Garay (SV) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BÁEZ DE ADAMO, LUCIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/20|. Señor ya esta ante tí recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Su hija Graciela, hijo político Tito Rodini, nietos Roxana y flia, Eduardo y flia Mago y flia, Zaira y flia, participan con dolor su partida al Reino de los Cielos.

BÁEZ DE ADAMO, LUCIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hija Mary, nietas Marisol y flia, Marisel y flia, Alejandra y flia, consuegra Silvia Luna y Roly Zenotti y flia, participan con dolor su fallecimiento. Hasta siempre!!!

BÁEZ DE ADAMO, LUCIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/20|. "El Señor es mi Pastor nada me puede faltar, en verdes prados él me hace descansar". Sus hijos Coco y Mirta, nietos Andrés y flia, Walter y flia, Nadia y Agustina Adamo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BÁEZ DE ADAMO, LUCIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/20|. "Señor ya está ante ti cubrelo con tu manto de bondad". Su hijo Roberto, hija politica Celina, nietos Agustín, Emanuel, Lucia y Josefina. Su consuegra Lidia Catalfamo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BÁEZ DE ADAMO, LUCIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/20|. "Siempre te llevaremos en lo más profundo de nuestro ser, como una estrella que nunca se apagará". Sus hermanos Beto Guevara y Stella , sobrinos Paulo, Martín y Fernando, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BÁEZ DE ADAMO, LUCÍA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/20|. Su hermana pol. Gladys Adamo, su esposo Horacio Gómez y sus hijos Ely y Walter con sus respectivas flias. participan su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

BÁEZ DE ADAMO, LUCIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/20|. Su consuegra Nélida Escañuela de Rodini, Gringa y flia, Pilin y flia, Mabel y flia, participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BÁEZ DE ADAMO, LUCIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/20|. Amiga: Estoy muy triste por tu partida de este mundo, pero sé que estarás mejor en los brazos del Señor. Por siempre serás mi muñeca. Mary Astudillo e hijos, participan con profundo dolor su partida al Reino de los Cielos. Elevamos oraciones en su memoria.

BÁEZ DE ADAMO, LUCIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/20|. "Caminante no hagas ruido que Lucia se durmió en los brazos del Señor". Emanuel Krupick y su novia Anita Auat, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hermano pol. Roberto y flia. Elevan oraciones en su memoria.

BÁEZ DE ADAMO, LUCIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Teresa Borquez de Auat , sus hijos Mercedes; Anita y Emanuel Krupick; Martín y Valeria Videla y su nieto Lautaro Auat, acompañan con dolor el fallecimiento de la madre de sus amigos Roberto, Celina y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, ADOLFO PORFIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/20|. Su esposa Carina Alejandra Casco, hijos Luky, Paola, Ale, Romina, Vanina, Gisela, Maria, Luis, Valeria, Rocio, Milton, hijos políticos, nietos y demás familiares. Sus restos Serán inhumados hoy 9hs en el cementerio Cristo Redentor (Fernández). SERVICIO REALIZADO Por NORTE BENEFICIOS. Calle la Plata 162. TEL. 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

MIRANDA DE WESTBERG, INÉS LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/20|. Beky, Rubén, Jorge y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Lucy y acompañan a sus hijos y nietos en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MIRANDA DE WESTBERG, INÉS LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/20|. Valentina Foritano Fiad acompaña con gran dolor a su amiga Lali por el fallecimiento de su abuela. Ruega oraciones en su memoria.

MIRANDA DE WESTBERG, INÉS LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/20|. Humbi Cheein, Daniel Cheein y Mecha, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Enrique. Ruegan oraciones en su memoria.

MIRANDA DE WESTBERG, INÉS LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/20|. Cra. Ornella Cinquegrani y sus padres Antonio Cinquegrani y María Marta Carbonel participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MIRANDA DE WESTBERG, INÉS LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/20|. Cr. Gustavo Adolfo Gómez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MIRANDA DE WESTBERG, INÉS LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/20|. Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad y la dulzura de tu sonrisa. Carlos Sánchez y Familia Ramon Sánchez y Familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones. Loreto.

MIRANDA DE WESTBERG, INÉS LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/20|. Alcira y Jorge Fiad acompañan con dolor el fallecimiento de doña Luci, abuela de nuestro yerno Federico, rogamos por el descanso de su alma y por la pronta resignación de sus deudos: Loreto.

MIRANDA DE WESTBERG, INÉS LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/20|. Tú, Señor, por tu Santísima Pasión, nos preparaste un lugar en el cielo, permítele a Luci gozar de tus maravillas concédele el descanso eterno. Elida, Zulma y Toto. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones. Loreto.

MIRANDA DE WESTBERG, INÉS LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/20|. Luci gracias por tu amor por tu amistad y momento compartidos. Ya estas en el reino de Dios junto a los tuyos y a tu amiga y comadre Nelly. Descansa en paz Willi y Monica participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones. Loreto.

MIRANDA DE WESTBERG, INÉS LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/20|. El Señor lo cubra con su manto de Misericordia, de gracia y lo tenga entre sus elegidos Juan José Massino y familia participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Loreto.

MIRANDA DE WESTBERG, INÉS LUCÍA

MIRANDA DE WESTBERG, INÉS LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/20|. Victorio Pianezzola y familia participan su fallecimiento. Se ruega oraciones en su memoria.

MIRANDA DE WESTBERG, INÉS LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/20|. Pianezzola y Cia. SRL participa su fallecimiento y acompaña a sus familiares en este momento de dolor. Se ruega oraciones en su memoria.

ORELLANA, CUSTODIO LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/20|. Su esposa Ema Suárez, sus hijos Orlando Ramona, Amanda, Dany, Bety, nietos y bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Rodeo de Soria a las 17 hs.