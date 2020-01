“Leyendas”, el nuevo disco de Los Carabajal, pleno de santiagueñidad

17/01/2020 - 08:14 Opinión

Por Juan Carlos Carabajal

Cantante / Autor / Periodista

Lejana parece en el tiempo y lo es, la primera aventura en un estudio de grabación de aquellos cuatro santiagueños que representaban a una familia que con los años pasó a constituirse en sinónimo de la más acendrada tradición.

Según las normas clásicas de la época el conjunto estaba integrado por cuatro voces, tres guitarras y un bombo. La foto color sepia de la portada muestra a unos muy jóvenes “Cuti” y “Kali” con Carlos y Agustín, responsable éste último de los arreglos y las palabras que adornaban el show, un recurso que lo indican como uno de los iniciadores.

Sabor costumbrista

Ha pasado mucha agua bajo el puente y el grupo ha sabido mantener intacto el sabor costumbrista que lo ha caracterizado hasta convertirlo en marca registrada.

En lo autoral también merece poner de resalto la sujeción a un estándar de calidad que les ha permitido transformar muchos temas propios en verdaderos clásicos con el aporte de letristas y poetas que alumbraron títulos tales como “Entre a mi pago sin golpear”, “Entra a mi hogar”, “A la sombra de mi mama”, “Puente carretero”, etc. por nombrar sólo algunas piezas que ostentan el mérito de verdaderos himnos populares.

Un largo proceso

Puede considerarse a este disco que nos ocupa como la culminación de un largo proceso que no reconoce altibajos y que sus actuales integrantes, Blas Sansierra, Walter, Mario “Musha” y Carlos “Kali” Carabajal, tienen el respaldo de un conglomerado de artistas invitados que captaron la profundidad del modelo a acompañar.

A temas conocidos como “Debajo del puente negro”, “Como pájaros en el aire”, “Sembremos la chacarera”, “El buen lugar”, “Te voy a contar un sueño”, “Holocausto indígena”, “Entra a mi hogar”, y “Todos los domingos”, el repertorio se nutre con temas inéditos como “Reina de la chacarera”, “Voy a salir a buscarte”, “El último sol de enero”, “Mirando arder la leña”, “Nadie es profeta en su tierra” y “Arpegios”.

Por si esto fuera poco el arte de tapa, impecable y original, merecería un comentario aparte.

En Jesús María

Con esta nueva producción discográfica, Los Carabajal se presentará mañana en el escenario principal del 55º Festival Nacional de Doma y Folclore de la ciudad cordobesa de Jesús María.

Los Carabajal brindarán un espectáculo con un repertorio muy profundo y reivindicador de la identidad santiagueña.

“El disco tiene un alto contenido emotivo en estos tiempos en donde las cosas son como más livianas y no tan profundas. La historia de Los Carabajal nos reclama no ser livianos en la propuesta. Es por eso que buscamos a los referentes fundamentales de las canciones, caso Carlos Carabajal y Los Hermanos Ábalos, pero no descuidamos a las nuevas generaciones que han hecho un aporte fundamental, entre ellos Jacinto Piedra”, supo decirle, a EL LIBERAL, “Musha” Carabajal.l