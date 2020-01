“Dany” Hoyos imparable: gira de verano, nuevo CD y peña propia

17/01/2020 - 21:02 Pura Vida

Daniel Hoyos, “Dany” como todos lo conocen, camina sobre un lecho de rosas dado los buenos resultados que ha obtenido en estos diez años de carrera como solista.

“Estoy pasando el mejor momento en mi carrera como solista. Llevo diez materiales grabados y uno a punto de salir, que se llama ‘Grito de amor’. Además, para este año, pienso lanzar mi propia peña folclórica”, enfatizó el cantautor guarachero en diálogo con EL LIBERAL.

Si bien lleva diez años como solista, atesora una vasta trayectoria de treinta y tres años con la música. En todo su andar por esta expresión artística, ganó seis Discos de Platino, ocho Discos de Oro “y el inconmensurable cariño de la gente”.

“Decidí desde joven hacer el ritmo de guaracha que nos gusta tanto a todos los santiagueños y me di el gusto de introducir nuestro estilo en todas las clases sociales”, dijo Hoyos en su entrevista con EL LIBERAL.

Hoyos sigue conquistando espacios y compartiendo escenarios con artistas de otros géneros. El 22 de noviembre pasado celebró sus diez años como solistas en el Fórum. Lo hizo a sala llena y tuvo como invitados a dos íconos locales de la movida tropical: Kalama y Los Capis.

El 30 de diciembre pasado dio un salto cuantitativo a su carrera. Ese día, Horacio Banegas lo invitó a festejar su cumpleaños en el espectáculo público que dio en Casa Terraviva.

-¿Cómo fue tu experiencia de tocar con Horacio Banegas?

Fue cumplir un sueño. Unirme a los folcloristas y cantar con Horacio fue maravilloso. Fue un honor estar y compartir su cumple con él. Este año tengo pensado hacer la Peña de Dany Hoyos junto a los folcloristas más destacados de la provincia.

-¿La harías en Santiago? ¿Hablaste con folcloristas?

Si aquí en Santiago. Uno de los folcloristas invitados sería Horacio Banegas, además de otros colegas de ese género que falta confirmar. Esto lo estaremos anunciando en unos meses, pero ya lo adelantamos a través de EL LIBERAL. La guaracha y el folclore se fusionan en un escenario para potenciarse.

-Además de tu peña, ¿cómo se presenta el 2020?

El año 2020 se presenta con muchos proyectos. Este viernes 24 inicio mi gira por toda la Costa Atlántica para luego, en febrero, volver a Santiago y cantar en las fiestas de carnaval. Durante el año estaré presentando, en los más diversos escenarios a “Grito de amor”, mi nuevo disco. Gracias a Dios, tengo una agenda intensa y estoy lleno de proyectos, todos ellos posibles.

“Dios me dio el legado de ser referente de la guaracha”

“Dany” Hoyos consideró que “es un legado que me dio Dios” de llevar la guaracha por todo el país y, en lo posible, a nivel internacional. Y en esa misión está desde hace treinta y tres años, tanto cuando integraba grupos como ahora en su etapa de solista.

¿Cómo vives ser un gran referente de la guaracha santiagueña?

Es un legado que me dio Dios de llevar y ser referente de la guaracha. Esto me hace ser más responsable en mi trabajo, ser más profesional. Me encomiendo ante Dios en todas las acciones que emprendo en la vida.

“Estoy pasando el mejor momento en mi carrera como solista”, me decías. ¿Por dónde pasan esos momentos?

Esos momentos pasan cuando voy a cada lugar donde me presento y la gente corea todas mis canciones. Y también cuando hice el Fórum que tuve que agregar localidades porque fue algo mágico lo que sucedió allí por la cantidad de gente que vino de diferentes lugares a ver el recital. Entonces, ahí dije que es un gran momento el que estamos pasando junto a mis compañeros de La Pasión (su actual grupo musical).

A propósito de lo vivido en el Fórum, ¿qué sensaciones te embargan con la respuesta que tienes de la gente?

Cada vez que voy a subir a un escenario me dominan los nervios como el primer día. Es esa la sensación que tengo. Estoy muy agradecido con la gente por ese apoyo incondicional que me brinda día a día.

¿Cuándo sale tu nuevo disco?

Será próximamente. Se llama “Grito de amor” y lo lanzaré a través de Land Producciones.

¿Versionas algunos clásicos de tu repertorio y de otros autores?

Todos son temas inéditos que incluí en este material. Mucho no deseo adelantar porque quiero, como siempre, que esté el factor sorpresa.

¿La temática siempre es el amor?

Siempre cantado al amor. Es lo que me gusta hacer. Le canto al amor y a las cosas que nos suceden en la vida cotidiana. Son cosas que he vivido y otras que no.l