Grammy: denuncian por plagio a Ariana Grande

La denuncia por plagio a la artista pop Ariana Grande por su exitosa canción “7 Rings” y la remoción de la presidenta de los Grammy por “conducta inapropiada” envolvían de polémicas la previa de la ceremonia que se realizará el 26 de enero en Los Ángeles, Estados Unidos.

Con cinco candidaturas, Grande es una de las artistas más nominadas para la 62ª edición de los Grammy, que entrega la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, entre los que se encuentra la terna a Mejor canción del año para “7 Rings”.

Una denuncia por plagio presentada ante un juzgado de Nueva York asegura que la canción contiene estrofas y ritmos copiados de un desconocido rap publicado en 2017.

Se trata de “You Need It, I Got It” del rapero Josh Stone, de nombre artístico Dot y cuyo abogado asegura que dos musicólogos forenses han analizado ambas canciones y encontraron fragmentos en los que el ritmo y las notas son muy similares.

Repetición de una frase

Además, el tema supuestamente plagiado repite varias veces una frase de una manera muy parecida a la canción de Grande; concretamente, la cantante frasea en “7 Rings” las palabras “I Want It, I Got It. I Want It, I Got It” (“Lo quiero, lo tengo. Lo quiero, lo tengo”), mientras que la canción de 2017 repite ‘You Need It, I Got It. You Want It, I Got It’ (“Lo necesitas, lo tengo. Lo quieres, lo tengo”).

Stone afirma además que entre los ejecutivos de la industria musical a los que presentó su canción se encuentra Tommy Brown, quien ha trabajado en muchas oportunidades con Ariana Grande.

La artista tiene pautado no sólo concurrir a la ceremonia sino que brindará un show en vivo, justamente con su tema “7 Rings”.

La Academia de la Grabación apartó por “conducta inapropiada”, a su consejera delegada

La Junta Directiva de la Academia de la Grabación apartó de su cargo a la presidenta y consejera delegada Deborah Dugan por acusaciones internas de “conducta inapropiada”. La organización que entrega los Grammy así lo comunicó a través de una misiva a la prensa.

De acuerdo con el escrito, la queja por mala conducta fue interpuesta por una mujer integrante de la institución que, aunque no se brindaron detalles del contenido de la denuncia, fue considerada los suficientemente grave para imponerle a Dugan una “salida administrativa” de carácter “inmediato”.

“La Junta determinó que esta acción era necesaria para restaurar la confianza de los miembros de la Academia de Grabación, reparar la moral de los empleados y permitir que se concentren en su misión de servir a todos los creadores de música”, reza el comunicado.

El mismo informa que el director de la Junta, Harvey Mason Jr., asumirá las funciones de la presidenta saliente de manera interina.

Dugan había tomado posesión del cargo el 1 de agosto pasado, convirtiéndose en la primera mujer al frente de la institución y reemplazando a Neil Portnow, que había presidido la Academia durante 17 años. l