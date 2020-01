Denunció que vivió una odisea por las amenazas de su ex pareja

18/01/2020 - 00:35 Policiales

Una mujer denunció que vivió un calvario cuando su ex pareja la llevó en su automóvil y tras una discusión, la llevó a la vera de la ruta, la amenazó de muerte si no regresaba con él y no conforme con ello, cuando regresaron a su domicilio, le dijo que él se quitaría la vida.

De acuerdo con lo manifestado por fuentes judiciales, el grave hecho se registró en la ciudad de Quimilí, departamento Moreno.

La damnificada, una mujer de 35 años, se presentó en la Comisaría 29 para denunciar a su ex pareja, un hombre de 43 años, con el cual tiene tres hijos en común y aún seguían conviviendo bajo el mismo techo, pese a haberse separado hace un año.

En su relato, la denunciante manifestó que el miércoles alrededor de las 20.30, ella se encontraba en su local comercial, y le pidió al denunciado que se dirigiera en el auto a buscarla.

El acusado se dirigió, la buscó y se trasladaron al domicilio de ambos, donde dejaron a su hijo menor de edad y desde allí se dirigieron hacia la casa de una amiga, de la mujer y cuando salieron del lugar, éste comenzó a hablar de su relación, insinuando la idea de una reconciliación.

Le habría dicho que se comprometía a tratarla bien, a ayudar en todo lo que sea estudios para sus hijos, a lo que la denunciante le manifestó que no estaba de acuerdo con reiniciar la relación.

Ante la negativa, el acusado se habría enfurecido, acelerando el automóvil y la tomo del cuello y la apretó contra su pierna, mientras le manifestaba ‘te voy a atar’, trasladándose así tres cuadras y luego se dirigió hacia la ruta 116 y al llegar en cercanías de una represa, la accionante logró sacar la llave del rodado-

En ese momento, el acusado habría perdido el control del rodado y terminaron en unos pastizales, donde la damnificada tras un forcejeo, logró salir del auto, a lo que él también salió y la tomó del brazo, posteriormente ella le dijo que no hará nada, que se dirigieran a la casa, a lo que el acusado accedió.

Siempre en función de la denuncia, ambos se dirigieron a la casa, pero mientras la llevaba, el denunciado le manifestó que lo dejara en una zona montuosa que se iba a matar, pidiéndole la mujer que no lo haga. Al llegar a su casa, éste salió caminando hacia otro sector, aduciendo que se iba a quitar la vida.

En ese momento la mujer llamó a una de las hermanas y le pidió que llamara a la Policía.

El acusado regresó y le manifestó que tenía un revólver escondido y que si llamaba a la Policía, ‘los tres iban a morir’, refiriéndose al menor de sus hijos, y la llevó a una habitación.

Cuando escuchó que ingresó su hija de 17 años, el acusado se puso junto a la denunciante y le susurró que no diga nada, luego escuchó que su hijo se encontraba llorando en el comedor a lo que el acusado se dirigió para verlo, situación que la mujer aprovechó para contarle a su hija lo sucedido, pidiéndole que se vaya de la casa y llame a la Policía.

Los uniformados de la Seccional 29 arribaron al inmueble a los pocos minutos y procedieron a reducir al acusado, y quedó aprehendido por disposición del fiscal de turno, Dr. Diego Cortés.l