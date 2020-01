Russo destacó el rendimiento del equipo

18/01/2020 - 01:17 Mundo Boca

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, aseguró que “el balance es bueno”, después de su primer partido en el nuevo ciclo en el club, en el triunfo 2-0 frente a Universitario, en San Juan.

“El balance es bueno, seguimos buscando mejorar, hubo cosas buenas, otras para mejorar, hay que ir buscando los niveles. Es bueno arrancar y empezar a jugar”, expresó el técnico en conferencia de prensa.

Russo criticó a su manera la roja que recibió Ramón Ábila por excederse verbalmente y dijo: “No nos gusta que nos expulsen jugadores, todavía no hablé con ‘Wanchope’”.

“Arrancamos todos igual, tenemos la misma cantidad de dias de preparación, no modifica nada. No es lo ideal, pero no es para mí solo”, señaló sobre el inicio del campeonato para el fin de semana del 26 de enero, pese a la presentación de algunos clubes de posponer la fecha por la cantidad de jugadores que ceden al seleccionado Sub-23, que participa del Preolímpico de Colombia.

Por otro lado, el plantel de Boca, con la nueva adquisición de “Pol” Fernández, se entrenó ayer por la tarde en el centro de entrenamientos de Ezeiza y hoy lo hará desde las 9.30 en el mismo predio para viajar, en horario vespertino, rumbo a la ciudad de San Juan donde enfrentará mañana, desde las 22, a Athletico Paranaense, de Brasil, el segundo amistoso de pretemporada que se disputará en el estadio Bicentenario.

Boca, con el debut en su dirección técnica de Miguel Ángel Russo, derrotó a Universitario, de Perú, por 2 a 0, el jueves pasado, con goles de Sebastián Villa y Ramón Ábila, en un encuentro amistoso disputado en un colmado estadio Del Bicentenario, de San Juan.l