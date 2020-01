Mateo Montenegro, la apuesta del “Sapo” Coleoni

18/01/2020 - 01:24 Deportivo

Central Córdoba intensifica su preparación con vistas a la reanudación de la Superliga el próximo 24 de este mes y dentro del plantel hay algunos jóvenes jugadores que tratan de aprovechar la oportunidad para ser tenidos en cuenta por el entrenador Gustavo Coleoni.

Justamente el “Sapo” habló muy bien de uno de ellos. Se trata de Mateo Montenegro, volante central de 21 años que en el último amistoso ante Talleres de Córdoba entre los suplentes y los titulares dejó una muy buena impresión en el técnico ferroviario.

“Hace un rato me acaban de pasar la nota de Coleoni y la verdad que me pone muy contento que haya hablado bien de mí”, dijo el mediocampista cuando ayer habló en exclusivo con EL LIBERAL desde Córdoba.

¿Por qué crees que Coleoni habló bien de vos?, fue la pregunta que surgió en la charla con Mateo.

“Será porque cumplí con lo que me pidió. Él (por Coleoni) quiere que sea fuerte en el mano a mano; que no pierda la pelota; que me junte un poco más a la hora de jugar en el medio y que cierre a la hora defender”, expresó Mateo al respecto.

La historia de Mateo Montenegro con Central Córdoba empezó cuando militaba en las inferiores del club. A los 16 años fue a probar suerte en Vélez Sarsfield de Buenos Aires donde no tuvo mucha participación hasta que a los 17 decidió irse a Independiente de Avellaneda por un pedido especial del entrenador de la Reserva Claudio Vivas. Cuando éste último fue a trabajar en Boca Juniors, Mateo siguió sus pasos hasta que el año pasado quedó con el pase en su poder.

“Ahí decidí volver a Central Córdoba que me abrió las puertas otra vez”, dijo.

La pretemporada

Sobre cómo está viviendo este momento con el plantel que se encuentra de pretemporada en ‘La Docta’, Montenegro afirmó: “Es lindo poder compartir con tantos jugadores de experiencia. De todos ellos uno trata de aprender todos los días. El grupo es muy bueno y todos estamos trabajando para que Central Córdoba sea el principal beneficiado”.

La competencia en el equipo no es nada fácil para Mateo. En su lugar está el capitán y emblema del club, Cristian Vega, además de la experiencia y el aporte que puede ofrecer en esa posición, Marcelo Meli.

“Los dos son grandes jugadores. Veo el trabajo que hacen y trato de aprender también de ellos”, apuntó.

Siempre que asoma un jugador que tiene proyección y futuro, se empieza con las comparaciones y con los referentes que mejor le sientan y que no dejan de ser un espejo para su fútbol. En el caso de Mateo, la figura de Fernando Gago (hoy jugador de Vélez Sarsfield) es la que más se asemeja y en el que se ve prácticamente reflejado.

“Me gusta mucho cómo juega Fernando Gago. También soy de mirar bastante el fútbol inglés. Quiero siempre estar observando fútbol”, comentó.

Y como suele pasar cada vez que hay chicos nuevos en el plantel, Mateo no escapó al bautismo del famoso corte de pelo que en este caso tuvo al volante Marcelo Meli como el dueño de la tijera.

“Meli me bautizó con el corte de pelo. Él fue el que tomó la posta y ahora estamos pelados”, afirmó el joven volante del “Ferroviario”.l