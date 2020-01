Hoy retoma la campaña de donación de sangre en el Cepsi “Eva Perón”

19/01/2020 - 22:01 Santiago

Hoy retomará la “Campaña de donación de sangre” que desde hace varios días se desarrolla en el Servicio de Hemoterapia del Centro Provincial de Salud Infantil “Eva Perón” (Cepsi), por lo que invitan a toda la comunidad a seguir realizando gestos de solidaridad.

Esta colecta tendrá lugar hasta el próximo 30 del corriente mes y se realiza todos los días hábiles, de 7 a 10. Además, desde la organización informan que al donar sangre, inmediatamente, el voluntario participará del sorteo de la camiseta original de Central Córdoba autografiada por todo el plantel de Primera División, que se realizará el 31 de enero.

Desde el centro de salud recordaron que las personas que deseen donar deben asistir con su DNI, tener entre 18 y 65 años de edad; pesar más de 50 kilos; no padecer ni haber padecido enfermedades transmisibles por vía sanguínea; no haber desayunado lácteos ni grasas y no haberse realizado tatuajes en los últimos doce meses, entre algunos de los principales requisitos.

Desde el Cepsi, los responsables de la campaña recordaron que la donación de sangre es un acto imprescindible porque la sangre no puede fabricarse y la demanda es creciente.

En ese sentido, se indicó que la sangre que se obtiene gracias a las donaciones es destinada al tratamiento de muchas enfermedades que van desde las que son de nacimiento y requieren transfusiones incluso dentro del útero, hasta tratamientos de cáncer, trasplantes o anemias, pasando también por accidentes de tránsito y operaciones. Además, recordaron que, a través de este gesto solidario, cada donante puede salvar hasta cuatro vidas.