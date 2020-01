Ladrones robaron un TV de 50 pulgadas y U$S 600 en efectivo

20/01/2020 - 08:33 Policiales

La Policía y la Justicia investigan el robo que sufrió una mujer y su familia en el barrio Independencia, donde además de llevarse valiosos bienes y electrodomésticos, se apoderaron de U$S 600.

Fuentes policiales informaron que ayer en horas de la tarde, una mujer de apellido Borsellino de 56 años, se presentó en la Seccional 7ª para radicar una denuncia.

La damnificada manifestó que se habían ausentado de su domicilio en calle Francisco Lascano del mencionado barrio y regresó junto a su familia alrededor de las 16.30.

Al ingresar, encontraron todo el interior revuelto y advirtieron que la puerta trasera había sido violentada, por donde habrían ingresado delincuentes y luego se dieron a la fuga con cuantiosos bienes.

Según precisó la propia Borsellino, en un primer control que pudo hacer de sus pertenencias, los delincuentes se llevaron una computadora de escritorio Bangho all in one, un ventilador de pie, un parlante potenciado, un Smart TV de 50 pulgadas; en tanto de la habitación de su hijo, se apoderaron de un televisor BGH de 45 pulgadas, dos cajas de vinos de marca Roca y Árgana, con la suma de $5.000 cada uno y un reloj.

Además, la mujer precisó que los malvivientes se apoderaron de la suma de 600 dólares que estaban ocultos en el domicilio.

El hecho fue informado a la fiscal de turno, Dra. Lorena Nieva, la cual dispuso que se de intervención a la Brigada de Investigaciones y la División Delitos Comunes, así como también que los efectivos de la División Criminalística lleven a cabo las pericias de rigor en la vivienda.

Los investigadores no descartaban ayer ninguna hipótesis en torno al caso y suponen que los autores contaron con algún tipo de información previa, para conocer que los propietarios no se encontraban en ese momento en el inmueble.