Alejandro Rébola: “Ojalá tengamos un año diferente al anterior”

20/01/2020 - 01:30 Deportivo

Mitre cerró la parte de trabajo más exigente de la pretemporada y desde hoy comenzará a trabajar en nuestra provincia, esperando por la reanudación de la Primera Nacional y su defensor, Alejandro Rébola expresó su deseo de cambiar la pálida imagen que tuvo el equipo en la primera mitad.

“Venimos trabajando bien, sabemos que esto es la base para algo bueno. La pretemporada es fundamental y ojalá tengamos un año diferente al anterior”, expresó Rébola.

“Siempre hay sed de revancha. La verdad que no esperábamos tener el semestre que tuvimos, con muchos resultados adversos y nos costó más de la cuenta. Hay que predisponerse a dar vuelta la página en la segunda parte. Plantel y calidad sobra. El objetivo es ir partido a partido, ahora no nos queda otra”, amplió el ex jugador de Instituto de Córdoba.

En cuanto a la mala campaña de Mitre en la primera mitad del certamen, Rébola aseguró que esta se dio así porque fallaron como equipo.

“Fallamos como equipo. No encontramos la forma de ser un equipo equilibrado. Hay que mejorar mucho en ese aspecto. Quizás lo que debemos mantener es el buen nivel defensivo, lo poco que se hizo bien”.

El cordobés también analizó su actuación.

“Yo en lo personal fui de menor a mayor pero no logré tampoco sentirme en la mejor versión. Aunque el equipo tampoco anduvo como lo esperábamos y eso suele influir en el nivel individual. Ojalá que podamos mejorar, necesitamos pelear arriba”, finalizó el marcador central.

Cabe recordar que Mitre se ubica en la penúltima posición de la Zona A, con 15 unidades, cinco más que Nueva Chicago, equipo que hoy estaría perdiendo la categoría. En la reanudación, el Auri visitará a Estudiantes de Buenos Aires y luego recibirá en su cancha a Atlanta.