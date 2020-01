Cal Crutchlow consideró que podría alejarse del GP

20/01/2020 - 01:41 Deportivo

Parece que Cal Crutchlow va a estar jugando a las adivinanzas un tiempo más. El piloto del LRC Honda no quiere desvelar si esta temporada 2020 va a ser la última en la competición. Lo que sí que tiene claro el británico es que no va a aguantar indefinidamente si eso supone que su nivel de competencia se vea disminuido y pase sin pena ni gloria por los circuitos.

“Quizás otros pilotos renuncien después de la temporada 2020 en MotoGP. Curiosamente soy el único que habla abiertamente sobre su posible renuncia a final de temporada. Definitivamente voy a parar en algún momento”, declaró Crutchlow.

Y añade que la única pregunta que se hace actualmente es qué puede hacer para que el 2020 sea su mejor año en el campeonato.

Además, Crutchlow hace un recorrido por su dilatada carrera. El piloto del ala dorada lleva casi 20 años encima de una moto y admite que ahora conduce más lento. El británico asume que las cosas no son como antes, hace tiempo era extremadamente rápido, sin embargo, ahora no. “Ahora me siento como un motor diésel, quemo la energía más lentamente, siempre tengo que calentar antes”, ejemplifica el piloto.

El piloto natural de Reino Unido entiende que la gente rumore y se pregunté cuándo decidirá dar el paso de retirarse del campeonato mundial de velocidad. A fin de cuentas, Cal Crutchlow tiene ya 34 años, una edad que marca el final de la vida deportiva de cualquier deportista de élite porque baja su rendimiento. Aunque en los últimos años, siendo Valentino Rossi el mejor ejemplo, cada vez la edad se prolonga más.

“Será en algún momento” señala el británico y añade que “en algún momento ya no querrás asumir ciertas cosas. Tu vida cambia, las prioridades cambian de repente. Hay amigos que no entienden, pero tan solo yo sé lo que es estar diez años encima de la moto”.