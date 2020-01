Insólito: un hombre sordo, denunció a una reconocida página para adultos, porque los videos no tienen subtítulos

20/01/2020 - 10:04 Mundo Web

Un hombre que padece de sordera, oriundo de Estados Unidos, le inició una demanda a un popular sitio pornográfico por la ausencia de subtítulos en sus videos.

El hombre identificado como Yaroslav Suris, pide una indemnización a la página “Pornhub” ya que, según constata la denuncia, incumple la ley federal sobre personas con discapacidad aprobada en el año 1990.

En la demanda el hombre argumentó que al no poder escuchar lo que dicen en los videos, le impide seguir las tramas de diversas películas en la plataforma, por lo que no puede "disfrutar al cien por cien".

Suris, además agregó que pensó en suscribirse a la versión "premium" de la web, pero no lo hizo por la misma situación.

Por su parte el vicepresidente de Pornhub, Corey Price, afirmó que existen videos subtitulados en el sitio desde junio del 2018, lo que permite a los interesados "distinguir entre las diferentes personas que hablan y los cambios emocionales en su voz o sonido no verbal que sean relevantes para la narración".

