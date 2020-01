Histórico: Disney elimina la mítica marca 20th Century Fox y anuncia nuevo nombre

20/01/2020 - 13:08 El Cronista

La marca 20th Century Fox es un ícono de la historia de Hollywood. Su logotipo junto a la épica música de presentación ha aparecido en los comienzos de clásicos como "La novicia rebelde", "Star Wars" y otras películas importantes en los últimos 85 años. Pero en 2020, este nombre va a cambiar.

Es que Disney está eliminando el nombre Fox de la marca 20th Century Fox, y renombrando el legendario estudio como 20th Century Studios. Mientras que su compañía productora Fox Searchlight, ahora será conocida como Searchlight Pictures.

Disney cerró un acuerdo de u$s 71 mil millones para adquirir el estudio y otros activos de Fox el año pasado. El logotipo icónico, la tarjeta de título y su fanfarria se mantendrán igual, menos el nombre Fox.

La nueva marca se verá por primera vez en "Downhill" de Searchlight Pictures, una comedia dramática protagonizada por Will Ferrell y Julia Louis-Dreyfus, que llegará a los cines el 14 de febrero.

Mientras que "The Call of the Wild", una película de aventuras protagonizada por Harrison Ford, será la primera producción con el nombre de 20th Century Studios, cuando llegue a los cines el 21 de febrero.