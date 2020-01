VIDEO | El desgarrador relato de la madre de Fernando: “Estoy muerta, él era mi único hijo”

20/01/2020 - 13:51 País

"Mami, te quiero" ese fue el último mensaje que Fernando Báez Sosa le envió a su mamá, minutos antes de ser asesinado por una golpiza que le propinó un grupo de 11 rugbiers, a la salida de un boliche en Villa Gesell.

"Estamos muy tristes, ninguna persona se merecía esto. Solo queremos justicia y que paguen los responsables. No encuentro explicación de lo que pudo haber pasado. Estoy muerta, era mi único hijo", dijo muy conmovida Graciela Sosa, mamá de Fernando, en diálogo con TN.

"La última vez que tuve contacto con él fue por mensaje. Le pregunté cómo estaba, y me respondió que se encontraba muy bien. Luego me dijo: 'Mami, te quiero'. Esa fue la última vez que me contacté con él...", relató mientras su marido trataba de contenerla.

"Era un chico bueno, decente, servicial. No se merecía esto: nadie se merece esto", agregó mientras que dijo que los amigos de Fernando pueden reconocer a quiénes le quitaron la vida.