La Fiesta del Violinero arranca el 24 en Cosquín

20/01/2020 - 21:34 Pura Vida

Néstor Garnica tiene todo listo para realizar, en forma paralela al 60º Festival Nacional de Folclore de Cosquín, su tradicional peña ‘La Fiesta del Violinero’. Este año se realizará desde este viernes 24 (un día antes del inicio del legendario espacio del canto popular) hasta el 2 de febrero. Y la cartelera es sumamente atractiva.

El músico nacido en La Banda reunirá a los más genuinos representantes del folclore santiagueño en lo que él denomina ‘la peña santiagueña más grande del país’. El lugar en donde se concretará es el mismo de siempre: Club Tiro Federal de Cosquín.

Néstor, quien actuará en la octava luna del festival coscoíno que se desarrollará entre el sábado 25 y el 2 de febrero, confirmó que en su peña estarán Los Carabajal, ‘Cuti’ y Roberto Carabajal, ‘Peteco’ Carabajal, Roxana Carabajal, Dúo Orellana Lucca, Mario Álvarez Quiroga, Demi Carabajal y Los Arcanos del Desierto.

En esta nueva edición de la exitosa peña de Garnica también subirán a su escenario Luisa Galván, Jovita Subiré, Emilio Morales, La Callejera, Carafea, Milena Salamanca, Tahuayra, Dúo Heredero, Matacos y Los Sacheros Santiagueños.

Otro de los números confirmados, que se presentarán en diferentes jornadas, son Las 4 Cuerdas, Marcelo Villarreal, Los Sones Santiagueños, Vidaleros, Sombrita Algarrobera, Agustín Isasmendi, Florencia Rapuyán, Los Duarte y Los Lugones.

Agradecido

Garnica agradeció a la gente por haber consagrado a la Fiesta del Violinero como uno de los espacios predilecto cada vez que asisten al Festival Nacional de Folclore de Cosquín.

“Es un espacio cultural en donde queremos darle lugar a todas las expresiones musicales. Me siento orgulloso de la enorme respuesta que tiene la Fiesta del Violinero”, dijo Garnica.

Desde hace más de quince años, Garnica recorre el país con este proyecto artístico y cultural en donde tienen lugar las más variadas expresiones de la canción nativa como también las danzas tradicionales argentinas.

Garnica reconoció que cada vez encuentra en su Fiesta del Violinero a más público venido desde provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Catamarca, Chaco y otras tantas.

“Siento que he cumplido con mi sueño de llevar el canto popular por los distintos lugares de mi pais. Y me enorgullece saber que la gente lo siente como propio”, resaltó Garnica.

Trascendencia

¿Te imaginabas el éxito y la trascendencia que alcanzó, a nivel nacional, la Fiesta del Violinero?

La verdad que uno no dimensiona lo que va a pasar, ni siquiera cuando empiezas a tocar un instrumento. No dimensionas qué va a pasar. Si vas a ser un cantor de barrio, un cantor de la familia. Las cosas se han ido dando. Yo creo que todo ha dependido de con quiénes he ido compartiendo cosas.

¿Qué define la popularidad, la cantidad de seguidores?

Es por la autenticidad que tiene y por los artistas convocantes que enriquecen la cartelera. Yo lo veo en cada lugar adonde vamos. Por suerte estamos tocando en todas las provincias del país y en diferentes ciudades y eso tiene que ver con la popularidad y con que el show convence y gusta.

Los Manseros abrirán el festival coscoíno

- Primera Luna (sábado 25 de enero)

Los Manseros Santiagueños, El Indio Lucio Rojas, M. Álvarez Quiroga, E. Zerbini, Yamila Cafrune, El Chaqueño Palavecino.

- Segunda Luna (domingo 26)

Baglietto-Vitale, Nahuel Pennisi, Indios de Ahora, Destino San Javier.

- Tercera luna (lunes 27)

Los Carabajal (Invitados “Peteco”, “Cuti” y Roberto), Candela Mazza, Adrián Maggi, Antonio Tarragós Ros, Martín Paz, Sergio Galleguillo.

- Cuarta luna (martes 28)

Fito Páez, Los Tipitos, La Charo, Postales de Provincia - Santiago del Estero, Delegación de Japón, Omar Mollo, Franco Luciani, Luis Salinas.

- Quinta luna (miércoles 29)

Víctor Heredia y Teresa Parodi, La Bruja Salguero, José Luis Aguirre, Ligia Piro y Susana Rinaldi, Opus Cuatro con Ala Par dúo, Riendas Libres (Peteco y Homero Carabajal, y Martina Ulrich), Homenaje al Chango Nieto.

- Sexta luna (jueves 30)

Soledad, Bruno Arias, La Callejera, Los Nombrados del Alba (Facundo Toro, Nacho y Daniel), Los Tekis.

- Séptima luna (viernes 31)

Jorge Rojas, Horacio Banegas, Roxana Carabajal, Canto Guitarrero (Canto 4 + Guitarreros), Abel Pintos.

- Octava luna (1 de febrero)

Néstor Garnica, Homenaje por los 100 años de Chabuca Granda, Raúl Barboza, Dúo Coplanacu, Orellana - Lucca.

- Novena luna (2 de febrero)

Jairo, Por siempre Tucu, Los 4 de Córdoba, Los Nocheros.