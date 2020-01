FÚNEBRES | 21 de enero de 2020

20/01/2020 - 23:07 Funebres

FALLECIMIENTOS

- Selva R. López (Luján)

- Nélida Osores (Tintina)

- Hilda Esther Rivero

- Faride María Villarreal (Loreto)

- Zoila Guillermina Ledesma

- Alfredo Campiantico

- Sixto Alberto Juárez

Sepelios Participaciones

CAMPIANTICO, ALFREDO CNEL. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/20|. Su hija Mariela Campiantico, su yerno Marcelo, sus nietos Camila y Emiliano participan con dolor su fallecimiento.

CAMPIANTICO, ALFREDO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/20|. Querido Alfredo, lo despedimos con mucho dolor y acompañamos a su esposa Aída y a su hijo Cristian, la promoción 87 de la Escuela Nacional de Comercio San Martín.

CAMPIANTICO, ALFREDO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/20|. Coronel nos despedimos de usted con el mayor de los respetos, los amigos de cultura: Jorge Llugdar, Gringa Cordero, Guillermo Nogueras, Carlos Hid. Salvio Grela, Rosa Jiménez, Roxana Castillo, Rita Banegas, Ricardo Arredondo, Beatriz Torres, Estela Aguirre, Mercedes Ledesma y Nené de Arredondo, acompañan a su esposa Aida e hijo Cristian.

CAMPIANTICO, ALFREDO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/20|. El Grupo Manos Creativas: Prof. Patricia Acosta, Estela Corbalán, Gringa Figueroa, Yoli Rosales, Beatriz Acosta y Teresa Veliz participan con profundo dolor del esposo de nuestra compañera Aida Noriega.

CAMPIANTICO, ALFREDO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/20|. Lo despedimos con mucho dolor. Sra. Kitty Garcia, Dra. Natalia Azar e Ing. Sergio Pérez y acompañamos a su esposa Aída Noriega.

CAMPIANTICO, ALFREDO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/20|. Familia Corbalán-Noriega: Susana, Hugo, David, Anabel, Gochy, Franco, Alfonso, Valeria, Sonia, Pamela y Vilma participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CAMPIANTICO, ALFREDO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/20|. Familia Banegas: Guido, Rita, Verónica y Mily participan su fallecimiento con profundo dolor. Ruegan una oración en su memoria.

CAMPIANTICO, ALFREDO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/20|. Los primos de su esposa Aída Noriega: Omar, Adriana, Ramón, Marcela, Gaby, Victoria, Valeria, Isabel, Olga y su tía Paula Noriega de Morán participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAMPIANTICO, ALFREDO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/20|. José López y flia., Adela Morán de Moya y flia., Ester Espíndola y flia., Sonia Vazquez y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAMPIANTICO, ALFREDO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/20|. La Asociación Sanmartiniana de la ciudad de La Banda le dice "Hasta siempre, mi coronel".

CAMPIANTICO, ALFREDO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/20|. Sus vecinos Flias: Mendoza, Alderete, Cuevas, Navarro, Cantero, Gómez Correa, Abatedaga, Regatuzo, Generoso y Galván participan con profundo dolor la tan valiosa pérdida.

CAMPIANTICO, ALFREDO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/20|. Claudia Rodríguez, su esposo Cte. My. Marcelo Herrera y su hija Rocío acompañan a la querida amiga del alma Aída y a su hijo Cristian ante tan irreparable pérdida.

JUÁREZ, SIXTO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/20|. Su familia participa su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Flores. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

JUÁREZ, SIXTO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/20|. Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mi aunque muera vivirá. Los compañeros de su hija Adriana del Valle Juárez de la Escuela Sarmiento, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, ZOILA GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/20|. Sus hijas Silvia y Graciela, h. pol Marta, Mario, y Carlos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO Por NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. TEL. 4219787.

LÓPEZ, JESÚS EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/20|. Directivos y personal de Clínica del Sol participan su fallecimiento.

RIVERO, HILDA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/20|. Su hermana Ahida, sobrinos Isabel y Carlos Galván, sobrinos nietos, Martina, Fabricio, Venjamin, y Martin . Sus Restos fueron Inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO Por NORTE BENEFICIOS. Calle la plata 162. TEL. 4219787.

RIVERO, HILDA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/20|. El Centro Experimental del Sesquicentenario Nº 6 de Las Termas de Río Hondo participa el fallecimiento de la hermana de Kuqui Rivero que fuera profesora de labores de esta escuela. Elevan oraciones por su feliz resurrección y cristiana resignación para toda su familia. Las Termas.

SÁNCHEZ, LUIS MARCIAL (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/20|. Sus compañeros de la Dirección de Catastro sección capital, acomppañan a su familia en este dificil trance. Ing. Arjona, Pepillo, Pablo, Grillo, Agusti, Mono, Mary, Mariano, Tano, Rubén, Carlos, Yudi, Ariel, Diego, Walter.

SÁNCHEZ, LUIS MARCIAL (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/20|. Los compañeros de su hermano Fernando Sánchez de la Sub Dirección de Informática de la DGR de la provincia Patricia Ortega, Fabián Espeche, Tomás Gómez, Liliana Coronel, Silvia Sánchez, Juan José Campos, Maximiliano Leiva, Luis Franceschi, Esteban Galeano, Juan Luna, Américo Bravo, Flavio Suárez, Analía Zani y Carlos Maldonado, participan con profundo dolor su fallecimiento.

SÁNCHEZ, LUIS MARCIAL (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/20|. Compañeros de Trabajo de la Dirección Gral. de Catastro, sección legajo urbano-interior, Ing. Pablo Ciappino, Daniela Torres, Luis Fernández, Irma Hoyos, Pablo Ybáñez y Felipe Zabaleta, participan con profundo dolor y tristeza el fallecimiento de su compañero y amigo Luis, y ruegan a Dios iluumine y ampare con su bendición y resignación cristina a toda su querida familia y a él lo reciba en el mejor lugar de los elegidos celestiales y alcance la paz infinta para la etenidad de su alma.

SUASNÁBAR, MODESTINO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/20|. Rosi Coronel, Andrea Tula, Jimena Vade y Cintia Santillán con sus respectivas flias., acompañan con afecto a su hija Aliné y demás familiares en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

SUASNÁBAR, MODESTINO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/20|. Deleg. Prov. OSPRERA: Walter Carabajal, Matías Calabrese, Marcela Figueroa, Sergio Cárdenas, Claudio Galeano, Mónica De San Segundo, Rosa Gómez, Mariana Tenti, Camila Criscuolo, Julián Figueroa, Eliana Chilio, Analía Ferreyra, Hernán Nuñez, Patricia San Segundo, Lorena Agüero, Rubén R. Cárdenas, Rubén A. Cárdenas, Walter Sayago, Flavia Agüero, Julián Llanos; acompañan a su hija Aliné en este difícil momento y ruegan oraciones en su memoria.

SUASNÁBAR, MODESTINO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/20|. Compañeros de su esposa Titina de promoción y trabajo respectivamente Esc. Normal del Centenario, Col. Antonio Taboada Nº 8 de Clodomira, Ex Esc. San Martin Nº 199 y Pedro Pablo Gorostiaga Nº 31 de esta ciudad. Ruegan el descanso eterno para Chacho, consuelo para ella y la flia.

SUASNÁBAR, MODESTINO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/20|. Chacho, amigo y compadre te despido con dolor pero sabiendo que el Señor te dio el mejor lugar, donde no sufres más porque a su lado es todo luz y paz infinita. Te recordaré como siempre, aunque la vida no haya permitido hacer lo que me hubiese gustado para charlar de tantas cosas pasadas desde jóvenes. Seguro nos encontraremos para hacerlo cuando se cumpla la voluntad del Padre. Descansa en paz y brille para ti la luz que no tiene fin. Para Titina, hijas, nietas y demás fliares un abrazo fuerte y una pronta resignación. Lucy, Sonia y flia.

SUASNÁBAR, MODESTINO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/20|. Rafael Antonio Canllo, participa con pesar su fallecimiento y pide cristiana resignación para toda su familia. Ruega oraciones en su memoria.

SUASNÁBAR, MODESTINO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/20|. Gerentes y personal médicos y administrativos de Promed S.R.L., participa con mucho pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SUASNÁBAR, MODESTINO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/20|. Dr. Cosci Eduardo y familia., participa con mucho pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

BUCCI, MARTA LILIAN (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/20|. Tu hija ya está contigo. Sus amigas de siempre: Noemi, Nena, Mary, Charito, invitan a la misa hoy a las 20 en la iglesia San Francisco. Se pide una oración en su memoria.

GALCONTAS, CARLOS FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/20|. Sus hijos Gabriela, Alejandra, Carlos, Andrea y Celeste invitan a la misa para pedir a nuestro Señor por su eterno descanso en la parroquia Sagrado corazón de Jesús hoy a las 20.30 hs a cumplirse 9 días de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MARTINI DE YOCCA, DORA DE LAS MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/60|. Sus hijos que la recuerdan: Amadeo Humberto Yocca y María de las Mercedes Yocca y sus respectivas familias invitan a la misa que se oficiará el sabado 25/1 a las 20.30 en Pquia. Santo Cristo, al cumplirse 60 años de su fallecimiento.

La Banda

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

Invitación a Misa

PLATA, MIRTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/20|. Al cumplirse 9 días se realiza la misa en la iglesia Santiago Apostol 20.15 hs. Su esposo e hijos.

Agradecimientos

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

FANTONI, FERNANDO ÁNGEL (q.e.p.d) Falleció el 18/1/20|. Sus primas Josefina y Margarita Fantoni, su esposo Oscar Gomez Infante y sus hijos Ignacio y Benjamín Gómez Infante participan con pesar el fallecimiento de Anyulin. Rezan a Dios nuestro Señor por el eterno descanso de su alma y acompañan a su familia rogando por su cristiana resignación.

FANTONI, FERNANDO ÁNGEL (q.e.p.d) Falleció el 18/1/20|. La Sra. intendente de la ciudad de Suncho Corral Estela Protti de Azar, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones por su memoria.

FANTONI, FERNANDO ÁNGEL (q.e.p.d) Falleció el 18/1/20|. Jorge Daniel Azar, su esposa Estela Protti, sus hijos Cristian y Sebastian con sus respectivas flias. Participan con dolor su fallecimiento y ruegan oracion por su memoria.

FANTONI, FERNANDO ÁNGEL (q.e.p.d) Falleció el 18/1/20|. Rodolfo Hallak y flia. Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

FANTONI, FERNANDO ÁNGEL (Anyulin) (q.e.p.d) Falleció el 18/1/20|. Tu madre espiritual Gabriela Medina de Barquín y familia participa con profundo dolor y acompaña a su familia.

LÓPEZ, SELVA RAFAILA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/20|. Sus hijos Juan Carlos, Beatriz, Chacho, Ramichi, hijos politicos, nietos, bisnietos y demas familiares. Sus restos fueron Inhumados en el cementerio de Lujan . SERVICIO REALIZADO Por NORTE BENEFICIOS. Calle la plata 162. TEL. 4219787.

OSORES, NÉLIDA NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/20|. Sus hijos Mirta, Olga, Juan, Negra, Alberto, Horacio, Negro, Carlos, Gudi, Miguel, Sergio, Claudia, Silvia, Charli, hijos politicos, nietos, bisnietos y demas familiares. Sus restos seran inhumados hoy 11 hs en el cementerio de Tintina. SERVICIO REALIZADO Por NORTE BENEFICIOS. Calle la plata 162. TEL. 4219787.

PAZ, AÍDA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/20|. Sus hijos Alberto, Miguel, Julio, Graciela, Rosa y Margarita part. su fallec. sus restos fueron inhum. ayer en el cement. de Vilmer Dto. Robles. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

VILLARREAL, FARIDE MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/20|. Sus padres Sandra y Ricardo, hermano Ahbram y demas familiares. Sus restos serán inhumados hoy 16 hs en el cementerio Cristo Rey (Loreto ). SERVICIO REALIZADO Por NORTE BENEFICIOS. Calle la plata 162. TEL. 4219787.