Güemes va por el pasaje a la Fase Final en su cancha

21/01/2020 - 01:22 Deportivo

Güemes la tiene clara. Sabe que hoy, a las 22, afrontará un cotejo clave en el estadio Arturo ‘Jiya’ Miranda y que por ser el dueño de casa, cargará la mayor presión. Independientemente del buen resultado que obtuvo la semana pasada en el cotejo de ida, para el Gaucho siempre será una obligación tener que ofrecer un buen partido y más cuando se trate de definir su futuro en la Copa Argentina 2020.

‘No saldremos a especular bajo ningún punto de vista. Nos favorecen dos resultados, pero la intención es salir a ganar desde el inicio del juego. Creo que fuimos superiores por momentos en Salta, donde no supimos definir la serie, pero estamos convencidos que tenemos que ser inteligentes, manejar los tiempos del partido y sobre todo la idea de ganar’. Palabras textuales del entrenador Pablo Martel cuando fue consultado por el sitio ABC Deporte en las horas previas del trascendental y definitorio encuentro en el barrio Rivadavia.

Es verdad. Güemes creó varias oportunidades de gol en la primera vuelta y por esas cosas que tiene el fútbol, no lo supo concretar. El factor definición será fundamental para que los de Martel puedan seguir esta noche en carrera y clasificar directamente a la Fase Final del certamen nacional.

‘Central Norte es un equipo de renombre y tiene historia. Cuenta con grandes jugadores y tienen la obligación de venir a ganar el partido. Tiene buen equipo, pero va a depender de nosotros. De eso, no quedan dudas. Hay que estar concentrados los 90 minutos de juego y saber manejar los tiempos. No quedan dudas de que será una final anticipada’, añadió el técnico azulgrana como para ponerle un poco más de pimienta al duro enfrentamiento.

Saben decir que cuando un equipo muestra lo que pretende el técnico, difícilmente haya algunos cambios en su formación titular. Martel sabe que Güemes cuenta con buen material y que puede incluso mejorar su funcionamiento con relación al primer partido con el Cuervo salteño.

En consecuencia, lo más probable es que esta noche, el Gaucho salga a la cancha, y ante su gente, con los mismos once que vienen de empatar 2 a 2 en ‘La Linda’. Por ahí puede haber alguna sorpresa, pero lo más probable es que sea por el lado del banco de suplentes.

Linda oportunidad tendrá Güemes y ojalá que las cosas salgan como el entrenador y el equipo lo tenga planificado. No será nada sencillo. Central Norte tiene también sus armas y seguramente tratará de jugar un poco con la presión del local y con un planteo inteligente que le augure muchas chances de clasificación a la siguiente ronda.

Probables equipos

Güemes: Juan Mendonça; Agustín Politano, Nahuel Rodríguez, Alan Giménez, Leandro Wagner; Cesar Montiglio, Nicolás Juárez, Pablo López, Raúl Zelaya; Claudio Vega y David Romero. DT: Pablo Martel.

Central Norte: Mauricio Pegini; Guillermo Cosaro, Federico Rodríguez, Maximiliano Padilla, Pablo Figueroa; Enzo Gaggi, Osvaldo Young, Joaquín Iturrieta, Mauro Barraza; Gonzalo Ríos y Fabricio Reyes. DT: Ezequiel Medrán.

Estadio: Arturo “Jiya” Miranda.

Árbitro: Luis Lobo Medina (Tucumán).

Hora: 22.

Otros dos partidos para cerrar la vibrante jornada

La Fase Clasificatoria de la Copa Argentina tendrá además en esta jornada otros dos enfrentamientos. Se trata de los partidos entre Defensores de Pronunciamiento vs. Crucero del Norte de Misiones y de Sarmiento vs. Chaco For Ever. El primero, que se jugará desde las 21.30, será definitorio ya que en el cotejo de ida, la victoria fue para Defensores por 3 a 2, mientras que el segundo abrirá la serie a partir de las 21.

Para mañana están previstos los encuentros entre Villa Mitre vs. Sansinena (2 a 2 en el cotejo de ida) y Deportivo Maipú vs. Huracán Las Heras de Mendoza que se impuso por 1 a 0 en la apertura de la serie.l