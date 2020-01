Martín Sarquiz regresó con el título a Santiago

21/01/2020 - 01:52 Deportivo

El campéon de la edición 2020 del Rally Dakar en cuatriciclo 4x4 que se corrió por caminos de Arabia Saudita, el santiagueño Martín Sarquiz, arribó anoche a su ciudad, en donde fue sorprendido por mucha gente que lo esperó en el acceso a la capital, para brindarle todo su cariño, admiración y respeto, por el logro que obtuvo para el deporte de Santiago del Estero.

La familia y amigos, le prepararon una bienvenida con aplausos, cánticos dale campeón, dale campeón, y a ello se sumó una autobomba de los bomberos con sirena.

Martín Sarquiz, visiblemente emocionado se reencontró con sus afectos y amigos. “La verdad que esto que me prepararon me supera un poco y quizás me hace caer en el resultado que se obtuvo para el deporte”, expresó.

Enseguida, el piloto dijo que fue una carrera muy exigente. “ He disfrutado de ir en el día a día y conseguir resultados que me motivaban para arrancar al otro día. Este aliento de todos ellos (por sus amigos y familia), me puso siempre fuerte”, contó.

También Sarquiz indicó que se cumplió el objetivo. “En mi categoría 4 x 4 la gané y terminé 10º en la general. Gracias a Dios pude mantener la calma necesaria para no cometer errores. Imaginate que hicimos 8000 kilómetros de los cuales 6000 de carrera”, advirtió.

También Martín agradeció el gesto del gobernador Gerardo Zamora que lo saludó por el título logrado. “Esto lo descubrí cuando fui al vivac en Las Termas en el 2015 y me dije que quiero ser parte de esto. Todo gracias a las políticas que se aplican desde el Estado, y poder tener un lugar en donde entrenar, y así es en donde uno puede consiguir resultados”, dijo.

También quiero agradecer a mi primo “Migui”, a mis padres, a mis hermanos y a Juan mi hijo que fue mi gran apoyo, así como a toda la gente que se fue sumando día a día”, concluyó.l