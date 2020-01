Mühn dijo que hay que trabajar articuladamente

21/01/2020 - 01:58 Deportivo

El coordinador de rugby del Santiago Lawn Tennis Club, Oscar Mühn, consideró como un hecho muy doloroso la muerte del juvenil Fernando Báez Sosa. “Me toca de cerca este hecho, tengo tres hijos y si me pasara algo así creo que es propio como padre de salir a buscar culpables. En el rugby se pregonan valores y muchas otras cosas, pero los chicos están sólo un 10% en un club y el mayor tiempo lo pasan en el hogar, la calle, escuelas y por ahí los culpables de lo que pasa en nuestra sociedad somos todos”, dijo.

Enseguida agregó: “Nosotros lo cargamos a los chicos del nuevo milenio y por ahí es que nos olvidamos de atenderlos como lo que son, seres humanos y personas, por ahí cuando juzgamos lo hacemos a la familia y no al individuo, al deporte y no al individuo, si hay problema en la escuela juzgamos a la escuela y no al individuo entonces el individuo no se hace cargo de nada, porque sabe que va en manada o grupo”, consideró. Para finalizar, Mühn dijo que necesitan un poco más de la sociedad para que ayude. “Se debe trabajar articuladamente. Creemos en la capacitación para ser mejores. Nos solidarizamos con la familia del rugby fallecido”, dijo.l