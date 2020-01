La escalofriante arenga a los rugbiers que golpearon a Fernando: “Lo vas a matar, dale que vos podés”

21/01/2020 - 11:19 País

El país sigue conmocionado ante el terrible asesinato de Fernando Báez Sosa, el joven estudiante de apenas 18 años que fue brutalmente atacado por un grupo de rugbiers a la salida de un boliche en Villa Gesell.

Ayer, una joven dijo que fue testigo del hecho y además de haber denunciado que los policías y patovicas no hicieron nada para auxiliar a Fernando, dio escalofriantes detalles de la arenga que daban los presentes a los rugbiers cuando pateaban a la víctima en el suelo.

"`Dale que lo vas a matar, vos podés´ y `¿Te lo querés llevar de trofeo?´", fueron algunas de las frases que alentaban a los violentos a golpear a Fernando. La autopsia determinó que el estudiante de abogacía murió como consecuencia de un traumatismo de cráneo provocado por un golpe.

Te recomendamos: VIDEO | El desgarrador relato de la madre de Fernando: “Estoy muerta, él era mi único hijo”

La testigo es una menor de edad, encargada de manejar las redes sociales del boliche. Su relato fue el siguiente:

“Un par de amigos de Fernando se fueron, él estaba sentado acá junto con otros chicos y de golpe aparecieron todos los rugbiers y le empezaron a pegar. Había policías en la esquina, patovicas enfrente, pero nadie hacía nada. Nos metimos pibas y pibes, y nos pegaron los rugbiers porque no les importó nada, hicieron lo que quisieron. Me quise meter porque la verdad que lo único que había eran pibes inconscientes -más inconscientes que ellos (los rugbiers)- gritando ‘pegale dale, lo vas a matar, dale que vos podés. Uno de los pibes que tenía una camisa blanca le dijo a otro ‘¿te lo querés llevar de trofeo?’, y ahí fue la última patada. Fernando quedó en el piso y nunca más se levantó. Yo vi cómo lo mataban, le vi toda la cara desfigurada y nadie hacía nada. No tenía más reacción y nunca dejaron de pegar".

Te recomendamos: El deporte no mata

Por su parte, los investigadores allanaron la casa que alquilaron los jóvenes señalados como autores del crimen. Los once acusados que están detenidos son Matías Franco Benicelli (20), Ayrton Michael Viollaz (20), Macimo Pablo Thomsen (20), Luciano Pertossi (18), Lucas Fidel Pertossi (20), Alejo Milanesi (20), Tomás Enzo Comelli (19), Juan Pedro Guarino (19), Ciro Pertossi (19), Blas Sinalli (18) y Pablo Ventura (21) .