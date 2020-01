El santiagueño Trungelitti fue eliminado del Abierto de Australia

21/01/2020 - 13:12 Deportivo

El tenista santiagueño Marco Trungelliti (202 en el ranking de la ATP) fue eliminado del torneo Abierto de Australia 2020.

De este modo, fue eliminado en la primera ronda del torneo por el norteamericano Tennys Sandgren (100), por 6-1,6-4,7-5.



@TennysSandgren sets up a Berrettini clash with a 6-1 6-4 7-5 win over Trungelliti#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/glAoxNzx0x