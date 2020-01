Una joven iba a trabajar y fue atacada por varios perros

21/01/2020 - 20:25 Policiales

Cecilia Magdalena Farías, una joven que reside en el barrio Juan Felipe Ibarra, salió como todas las mañanas bien temprano de su domicilio para cumplir con sus tareas en una casa de familia del barrio Jorge Newbery, pero en el camino fue atacada por varios perros y terminó con diversas heridas en distintas partes de su cuerpo producto de las feroces mordeduras.

Cecilia, en diálogo con EL LIBERAL, contó que “ayer a la mañana me dirigía a mi trabajo caminando y en el camino me cruzo con una señora que la acompañaban alrededor de siete perros que no eran de raza. Y de la nada me empezaron a atacar, a morderme por todas partes del cuerpo, intenté defenderme pero no podía porque me mordían por todas partes”.

Indicó que gracias a la intervención de algunos vecinos, esto sucedió en inmediaciones del barrio Gas del Estado, “pudieron rescatarme y alejar a los perros”.

“Inmediatamente llamaron una ambulancia y me trasladaron al hospital Regional donde me realizaron las curaciones y varios puntos de sutura, en algunas partes tenía desgarrada la piel”, explicó Cecilia.

Según lo que pudo averiguar, algunos vecinos le contaron que “no es la primera vez que esos perros atacan a las personas”.

“Recién hoy pude hacer la denuncia en la Comisaría Seccional 5”, precisó.

Su gran preocupación ahora pasa por el tiempo que le demandará su recuperación, por lo que no podrá trabajar para ganarse el sustento diario.