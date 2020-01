Con más de 25 presentaciones por día, dieron a conocer la cartelera oficial del Festival de La Salamanca

21/01/2020 - 21:51 Pura Vida

En el transcurso de la tarde de este martes, la Municipalidad de La Banda a través de sus redes sociales difundió la cartelera oficial final que animará el Festival Nacional de La Salamanca 2020 a partir del 6 de febrero.

Desde el jueves 6 al domingo 9, más de 25 propuestas artísticas por día, entre conjuntos y academias, desfilarán por el escenario Jacinto Piedra para llevar adelante su presentación.

El club Sarmiento, volverá a recibir a grandes figuras de la escena folclórica local y nacional entre los que se destacan Sergio Galleguillo, Raly Barrionuevo, El Chaqueño Palavecino, Peteco Carabajal, Los Manseros Santiagueños, el Dúo Orellana Lucca, Los Tekis y Los Carabajal, entre otros grandes exponentes.

Por otra parte, desde la organización advirtieron a cerca de una publicación no oficial que circula por todas las redes y que da cuenta de supuestos valores de las entradas y formas de adquirirlas. Ante esto, solicitan no seguir las indicaciones y no comprarlas hasta que se informen puntos de venta habilitados y los valores oficiales.

Esta será la cartelera día por día: