Alarma: cada vez más gente sigue consejos alimenticios poco saludables de influencers

21/01/2020 - 22:32 Santiago

Las “modas” no siempre son buenas. Ahora, en tiempos en los que la mayoría quiere estar en forma y mantener un físico envidiable, muchos se dejan llevar por consejos errados, de gente que no es profesional ni es la adecuada para hacerlo.

Un estudio reciente determina que casi tres de cada diez argentinos (el 27%) siguen en redes a instagramers reconocidos que publican tips y consejos sobre alimentación, y además el 35% manifestó seguir las recomendaciones sobre dietas de algún influencer.

Santiago del Estero no escapa a esta realidad, y nutricionistas locales sostienen que fueron advertidos de la situación, que hoy tiene a muchos santiagueños de “víctimas”.

“Estamos viendo casos en Santiago. Existen y es preocupante. Vemos que se fomentan prácticas poco saludables poniendo en riesgo la salud de la población a corto y largo plazo. Se dan consejos inadecuados por falta de conocimiento en la materia, propiciando la creación de mitos alimentarios. Se fomenta la ‘deseducación’ nutricional de la población al escuchar tantos mensajes contradictorios que impiden distinguir la información veraz”, advirtió la Lic. Raquel Carranza, especialista en Nutrición.

Asistencia

En ese sentido aclaró que sólo los profesionales especialistas están autorizados a guiar para tener una buena dieta.

“En el caso de la alimentación y nutrición, el licenciado en Nutrición es el profesional especializado y que, por ley, debe ofrecer tratamientos y/o planes alimentarios para poblaciones sanas y enferma. Hoy en día se advierte de que la ausencia de un plan adecuado afecta de forma diferente y tiene distinto resultado sobre el propio cuerpo, en el caso de padecer de alguna patología. Por ejemplo, en el caso de una patología digestiva sin el asesoramiento adecuado o siguiendo las tendencias de influencers podrían tener una alimentación muy excluyente que no aumentase la calidad de vida, y cuyos síntomas podrían incluso ser peores”.

Daños

“En general, realizar alimentación incorrecta puede traer asociado la aparición de diversas patologías por excesos o carencias nutricionales. Y en otros, por afectar diversos órganos del cuerpo”, sentenció la licenciada en Nutrición.

Dietas de algún influencer

El gran problema radica en que estas celebridades pueden haber leído o no, pueden haber investigado o no, pero lo cierto es que no realizaron una carrera universitaria, no poseen un título habilitante ni una matrícula para ejercer influencias en la población, ni tampoco están preparados para determinar qué riesgo pueden correr las personas según sus propias vulnerabilidades al recibir un mensaje que parecería que vale para todos.

En ese sentido, crece la preocupación de médicos y licenciados especialistas en Nutrición frente a la cantidad de mensajes impulsados por no profesionales en las redes sociales.

El rol de las redes sociales en los jóvenes

“Entre los adolescentes, las redes juegan un rol importante que les permite ampliar y mejorar las relaciones sociales, acercar a las personas que están lejos y permite compartir experiencias de forma instantánea, algo que antes no era posible”, dicen los expertos. Pero a la vez, en la red existe un vacío legal que permite que lamentablemente los malos hábitos o los patrones conductuales peligrosos se contagien.

En la Argentina, se detectaron también “casos de personas que padecen trastornos alimentarios con cuentas muy influenciadoras que encontraron en esta red social el lugar perfecto para compartir sus experiencias (fotos de cuerpos esqueléticos, consejos para ocultar la enfermedad a sus padres, trucos para adelgazar) con otras personas, que quizás están sanas, pero comienzan a identificarse con sus tips y pueden llegar a ser un factor precipitante de estas enfermedades”.