Canales de desagües no funcionaron, obstruidos por cientos de kilos de basura

22/01/2020 - 00:04 Interior

AÑATUYA, General Taboada (C) La copiosa lluvia registrada en la ciudad en las primeras horas de ayer, obligó a distintas áreas del municipio a implementar operativos de emergencia en distintos sectores, pero no para asistir a vecinos, sino para limpiar canales de desagües donde el agua no escurría, por la cantidad de materiales descartables que se encontraban en su interior.

Desde bolsas y botellas plásticas, neumáticos, caños, partes de heladeras y cocinas y hasta calzados habían sido arrojados por vecinos desaprensivos, que no midieron las consecuencias y afectaron así a gran parte de la comunidad.

El área de Obras y Servicios Públicos emitió un comunicado en el que solicita a los vecinos tomar conciencia y no arrojar basura a los canales de desagües. “Esto representa un problema en la época lluviosa porque impide el normal desagote de la ciudad. Los obreros trabajaron limpiando los canales en avenida Belgrano, Lavalle, General Paz, José Ingenieros y Senador Villar”, indicaron.

El barrio Boca estrenó las obras de cordón cuneta con una lluvia de 100 mm

Luego de una copiosa lluvia cercana a los 100 milímetros, el barrio Boca, de la ciudad de Bandera, en el departamento Belgrano, quedó en estado de ‘absoluta transitabilidad, algo impensado poco tiempo atrás’, según destacaron autoridades del municipio local, que de esta manera evaluaron positivamente la obra recientemente concretada.

Una vez finalizadas las obras de cordón cuneta en el barrio Placente y acequia revestida en avenida Lavalle, se continuará con el cordón cuneta del barrio Avellaneda, anticiparon a la comunidad.