D’Angelo y la construcción del Estadio Único: “La obra está entre un 85 y 90 por ciento”

22/01/2020 - 01:41 Deportivo

El sueño del Estadio Único provincial está cada vez más cerca de cristalizarse. Las obras continúan ejecutándose a buen ritmo y el responsable de la construcción, arquitecto Alejandro D’Angelo, aseguró que las obras se encuentran en un 85 o 90 por ciento y se animó a presagiar que podría estar listo antes de la fecha pactada.

Además explicó lo que pasó con los paños de PVC que se colocaron en el techo, tras la tormenta que azotó la ciudad capital durante la tarde noche del lunes.

“El estadio está entre un 85 y 90 por ciento. Empezamos en junio de 2018, hay 30 mil toneladas de acero colocadas y estamos en el proceso final. En febrero terminaríamos con la instalación de acero”, explicó D’Angelo en diálogo con EL LIBERAL .

Además brindó detalles sobre las comodidades que tendrá.

“El estadio tendrá un restaurante principal y un museo interactivo. Tenemos 23 palcos Vip y dos confiterías en cada punta del estadio. Además de las cabinas de prensa. Este estadio tendrá dos pantallas LED de 8 metros por 14, de última tecnología. Iluminación LED de primera calidad”, anticipó.

En cuanto a los paños que cubrirán el techo, D’Angelo explicó.

“Trascendieron cosas que no tienen sustento técnico. La cubierta está en proceso de armado. Tiene 34 mil metros y estamos en el inicio de la colocación. Son mantas que se van colocando una por una”, explicó el arquitecto.

“Lo que pasó es que durante la tormenta estábamos trabajando en el sistema de montaje. En el momento de desplegar la lona, vino una ráfaga de viento fuerte y las lonas se soltaron, porque no habían llegado a colocarlas. Esas mantas no estaban sujetas, no es que estaban puestas y se soltaron. Ahora se recogen y se vuelve a iniciar el proceso de colocación. En 90 días el estadio estará totalmente cubierto”, amplió D’Angelo.

“Esto no retrasa nada. Los tiempos se están cumpliendo tal como lo previsto y vamos a terminar el estadio antes de término. El campo de juego está terminado. Estamos muy avanzados en la construcción. El 23 (mañana) vamos a hacer el primer corte de césped”, concluyó.

“No hay entidad para decir que se voló el techo”

Antes las versiones públicas que aseguraban un daño total en las lonas que cubrirán el techo del estadio Único, el arquitecto D’Anglo aseguró que “que no es cierto, no hay entidad para decir eso”.

“No hay entidad para decir que se voló el techo. En este proceso de montaje de la cubierta de PVC, que es una membrana especial utilizada en muchos estadios del mundo, de probada eficiencia, nos sorprendió en las horas de la noche y con la lluvia y el fuerte viento decidimos que de operarios bajeran por cuestiones de seguridad y salud. No importa que la manta quede a mitad del trabajo, después la recogemos y la volvemos a montar”, aclaró D’Angelo.

“Uno de los gajos de la cubierta está a mitad de montaje y no sufrió daño de ninguna naturaleza. Esto tiene un sistema de anclaje súper seguro, pero en el momento del colocado, la manta está suelta”, cerró.