Gustavo Gómez: “Para mí es un lindo reto porque volver a empezar, es volver a vivir”

22/01/2020 - 01:56 Deportivo

Gustavo Gómez está acostumbrado a los grandes desafío. Fue capitán de aquel Olímpico glorioso en la década del 80 y ahora como entrenador fue elegido para dirigir a Juventud BBC, que está embarcado en un nuevo proceso de resurgimiento.

“Hasta el 2018 trabajé en Independiente BBC. Si bien es cierto había una base de chicos, se lograron objetivos como un tercer puesto a nivel nacional con los Cadetes y varios primeros puestos en el torneo local. Hoy vuelvo al básquet en Juventud, con el reto de empezar un proceso nuevo. De acuerdo con lo que me comenta la comisión normalizadora, después de un período de estancamiento quieren resurgir en lo que es el básquet. Hay un grupo de ex jugadores y allegados que están dispuestos a volver a trabajar. Ya tienen organizada la escuela de básquet y faltaban las inferiores y mayores y ahí es donde yo encajo”, comentó el entrenador santiagueño en visita a la Redacción de EL LIBERAL .

“Es un lindo reto, un lindo desafío. Es totalmente distinto a lo que había en Independiente, donde había algo armado y aquí hay que empezar de cero. Es un proceso largo. El que me habló fue Fernando Small, con la venia de la comisión normalizadora. Hablamos un par de horas y cerramos el trato, con el compromiso de empezar el lunes pasado. Todo el grupo de gente que está detrás de este resurgimiento son personas que han estado ligadas al club, entienden de básquet y son varios, que no es poca cosa. En la actual situación, que haya 4 o 5 ya es mucho. Es un grupo más grande. Son muchachos jóvenes, con ganas de hacer algo, de reinsertar a Juventud, de hacer que los chicos vuelvan a tener un sentido de pertenencia”, agregó entusiasmado.

Consultado acerca de cómo fue el primer día, comentó: “Para mí ha sido una grata sorpresa, porque al empezar un nuevo proceso se espera poca concurrencia, pero en la primera práctica tuve 29 chicos. Por esta primera semana va a ser así y ya la que viene vamos a empezar a separar por categoría para que cada una tenga su propio entrenamiento. Esperamos que hasta el viernes el número aumente. Para mí es un lindo reto, porque volver a empezar, es volver a vivir”.

Por último, esbozó una crítica del básquet local. “Está un poco alicaído. Hay que fortalecer la competencia interna. Tiene que haber un cambio de pensamiento, un cambio de mentalidad, no solamente de la dirigencia sino también de todos los estamentos. Y una vez concretado eso, se puede mejorar. La competencia es la base de la pirámide. El sistema de juego tiene que ser totalmente distinto a lo que se viene jugando. No puede ser que competencias amateurs tengan más juegos en cantidad. Además, los chicos que juegan en la Capitalina, al no tener competencia, empiezan a irse a otras ligas y pierden el hábito del entrenamiento. Y si no entrenas, no vas a mejorar. Los clubes son la base en donde los chicos pueden encontrar un desarrollo técnico individual”, explicó convencido.