Los argentinos compraron U$S 43.543 millones durante 2019, una cifra récord

22/01/2020 - 02:22 Economía

Los argentinos compraron el año pasado una cifra récord de billetes estadounidense para defenderse de la constante pérdida del valor del peso debido a la alta inflación.

Según el informe del Banco Central, compraron U$S43.543 millones en forma bruta.

El 98% de ese total, es decir, u$s 42.734 millones,se compró durante los primeros 10 meses del año, antes de la puesta en marcha del cepo “hard”, que restringió el cupo de compra a u$s 200 mensuales.

Esas compras fueron parcialmente compensadas por las ventas de billetes verdes, que sumaron u$s 26.850 millones y también marcaron máximos históricos. Al contrario de lo que sucedió con las compras, las ventas se derrumbaron desde el primer tramo del cepo cambiario.

Como consecuencia, el saldo neto de compraventa de billetes por parte de privados en 2019 fue de compras netas por u$s 16.693 millones. Dicho valor estuvo por debajo de los registros de 2017 y 2018, que habían anotado compras netas por u$s 17.758 millones y u$s 18.019 millones, respectivamente.