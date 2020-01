Sumampa aguarda a todo el mundo en febrero para disfrutar del Festival de la Canción Popular

22/01/2020 - 20:57 Pura Vida

El 6 y 7 de febrero, en el Club Atlético Sumampa se realizará el 47º Festival de la Canción Popular, encuentro artístico tradicional que es organizado por la municipalidad de esa ciudad del sur santiagueño. En esas dos noches reunirá a artistas de renombre nacional tanto en el folclore como en la música tropical. Su intendente, Marcelo Bernasconi, habló en exclusiva con EL LIBERAL . “Quiero agradecerle al gobierno de la provincia por el apoyo permanente. Sin el apoyo del gobierno provincial no hubiera sido posible realizar una edición más”, resaltó Bernasconi.

¿Cuáles son las expectativas que tienen en torno del 47º Festival de la Canción Popular?

Las expectativas son muy grandes teniendo en cuenta la cartelera que ofrecemos y de lo que viene creciendo, año tras años, nuestro Festival de la Canción Popular. Está generando una expectativa muy grande no solamente en lo que tiene que ver con el atractivo de la jineteada sino también de los artistas que van a pasar por el escenario “Carlos Carabajal”. Esa expectativa se da no solamente en el sur de Santiago del Estero sino también en el norte cordobés y, por supuesto, en toda nuestra provincia. El Festival de la Canción Popular de Sumampa ya se ha transformado en una marca registrada no solamente por los artistas sino también por la gastronomía, por las tradiciones gauchas y las academias que participan. La verdad es muy lindo. Y, por supuesto, la expectativa que genera en la economía regional es muy importante también.

¿De qué manera impacta en la economía regional?

Impacta de una manera muy favorable en todos los sentidos. No solamente directamente en lo que tiene que ver con los puestos que se establecen en el festival y toda la gente que trabaja en el mismo, sino también en la hotelería, carnicería, panadería, bares, supermercados. Tiene un movimiento muy importante y hasta en casas de familias que se alquilan para albergar a mucha gente que viene de afuera. Sumampa está presta a recibir dos noches hermosas que va a ser nuestro festival.

A semanas del inicio del festival, ¿se refleja ya el movimiento de la gente por comprar las entradas?

Están agotándose las entradas anticipadas. Están quedando muy poquitas para vender. Eso nos demuestra la gran expectativa que hay en la gente.

¿Habrá sorteos este año con las entradas?

Este año no vamos a hacer sorteos.

¿Mantiene el espíritu solidario que lo ha caracterizado al festival?

Sí. El producto del festival lo distribuimos en instituciones educativas. Lo hemos hecho así en estos últimos tiempos y este año también va a ser de esa manera. No solamente es solidario sino que también es un festival pensado en la familia, por cuanto el abono por las dos noches es de $600 y por noche de $400. Es una entrada muy accesible teniendo en cuenta la hermosa cartelera que tenemos y además el espectáculo de jineteada.

Otra de las características es la variedad de artistas que estarán. Desde folcloristas hasta los de la movida tropical, el cuarteto y chamameceros.

El Festival de la Canción Popular se ha caracterizado por eso, justamente, por poder convocar a distintos géneros musicales en la grilla de artistas. La idea es contener a todos los públicos y que cada familia se pueda ir contenta por haber disfrutado de una noche de festival.

Música para todos los públicos en dos noches

VIERNES 7

Raly Barrionuevo.

El Polaco.

Pastor Luna.

Carozo Monge.

Andrés Clerc.

La Chintilla.

1ª noche de domas.

SÁBADO 8

Ráfaga.

“Peteco” Carabajal.

Dúo Orellana Lucca.

Los Trajinantes.

Carlitos Jiménez.

Franco Escobedo.

Camaleónicas.

2ª noche de domas.

Lo mejor del folclore de Santiago del Estero estará presente en las dos noches del 47º Festival de la Canción Popular. Desde los estilos únicos de Raly Barrionuevo y “Peteco” Carabajal hasta la singular forma de cantar de Manuel Orellana y Rodolfo Lucca, florecerán en el escenario “Carlos Carabajal”.

Además, el chamamé tendrá en Pastor Luna a su gran representante, mientras que el cuarteto llegará con Carlitos Jiménez y lo tropical con Ráfaga y El Polaco.l