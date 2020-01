El Papi Fútbol de Frías tiene cita el viernes y sábado en la asociación

22/01/2020 - 23:07 Interior

CHOYA, Choya (C) La Asociación Friense del Papi Fútbol programó los juegos para el viernes (24) y sábado (25) de la C50 y C40 respectivamente. Esto se desarrollará en las cómodas instalaciones de esta liga que es una de las más convocantes que tiene la “Ciudad de la Amistad”.

En la C50, cuyo torneo lleva el nombre de Municipalidad de Frías, los partidos darán inicio a las 20 y tendrá el siguiente orden: Supermercado vs. Gomería Mis Amores; M. Aguilar Ing vs. Defensores de Sumampa; Colonia Achalco vs. Los Maestros y Ubela vs Abuelos de Messi.

En la C40 el certamen se denomina “Susana Martínez de Guerra”. Esta jornada se jugará el sábado desde las 17.30 con el siguiente fixture: Sandro Construcciones vs. Kiosco Watito; Yapeyú vs. Tienda M y C; M y M Deportes vs. Maturano; Metal Dina vs. Banda Verde; Panificadora La Única vs. Agustín Maderas y Farma Frías vs. Despensa Amaia.