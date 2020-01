Dany Cure: “Me pone contento el haber llegado a un club ordenado”

23/01/2020 - 01:19 Deportivo

El mediapunta venezolano Dany Cure habló con la prensa oficial tras su arribo a Central Córdoba y manifestó su satisfacción por haber llegado a un club ordenado y también contó que meses atrás estuvo cerca de incorporarse al Ferro.

“Me pone contento el haber llegado a un club muy ordenado y con grandes seres humanos, lo que hace que la adaptación se haga rápidamente”, manifestó Cure.

“Vengo a aportar mi granito de arena para este club que apostó por mí. Vine con muchas ganas de aprender en el fútbol argentino. Contento por cómo me recibieron mis compañeros”, continuó el ex jugador del The Strongest de Bolivia.

Cure también reveló que en el mercado de pases anterior tuvo chances de venir a Central Córdoba, pero no se dio.

“A mitad del año pasado hubo un contacto, pero por un tema con mi anterior club no se pudo. Pero desde ahí seguí la campaña del equipo y lo vi jugar. El ritmo de juego me motivó para venir”, reveló.

“Es un fútbol diferente. El torneo argentino es uno de los más competitivos. Es muy diferente al de Bolivia. Allá hay muchos factores externos como la altura y muchos equipos sacan ventaja de ello”, explicó.

A pesar de llevar menos de un mes como futbolista del Ferroviario, Cure ya asimiló los propósitos grupales.

“Hay un objetivo muy claro, que es la permanencia y se trabaja para eso. No será fácil, pero el equipo mostró carácter. El cuerpo técnico me pidió intensidad para lograr lo que ellos necesitan. Desde que llegué lo hicieron notar”, finalizó.