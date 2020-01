Iván Gramajo y lo que se le viene a Quimsa: “Podemos ganar los tres torneos”

23/01/2020 - 01:46 Deportivo

Iván Gramajo disfruta el presente de Quimsa y se ilusiona no sólo con ganar el Súper 20 sino también con la Liga Nacional y la Champions League.

El escolta tucumano hablo con EL LIBERAL , luego de ver un video de Instituto, el rival de mañana en una de las semifinales del Final Four del Súper 20.

“Ya estamos en el hotel, con la cabeza puesta en el partido del viernes con Instituto. Terminamos de laburar lo que es el juego de ellos, ya sabemos cómo juegan. Venimos hace dos días de pasar a las semis de la Champions, pero a eso lo vamos a dejar para después. Ahora estamos con la cabeza en el Súper 20”, comentó desde el Hotel Austral de Comodoro Rivadavia.

Iván Gramajo llegará al juego de mañana con un impulso anímico adicional, tras haber sido una de las figuras de Quimsa en el segundo juego de la serie ante Mogi Das Cruzes.

“Vengo laburando para poder estar en la cancha. La verdad que mi rol es ayudar en lo que necesita el equipo. El otro día me tocó estar en una noche fina, fui uno de los anotadores del equipo. Por suerte, puede generar cosas también en la parte defensiva para poder seguir estando en cancha, que eso es lo que Seba (González) me da confianza”, comentó reconfortado.

El tucumano recordó además el inicio de la temporada. “Cuando empezamos 0/3 el Súper 20, pensaba que iba a ser un año duro, que me iba a costar mucho jugar, pero el equipo que entendió el rol de cada uno y gracias a eso hoy en día tengo mucha fe que podemos ganar los tres torneos que estamos disputando”, tiró.

Instituto

Al ser consultado por el juego de mañana ante Instituto, opinó: “Va a ser un partido difícil. Sabemos cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Es eliminatoria directa, donde no podés cometer muchos errores. El que mejor esté de la cabeza y menos errores cometa va a tener un lugar en la final”.

Tras el partido ante Instituto, se jugará la segunda semifinal entre Gimnasia y San Lorenzo, el rival de Quimsa en semifinales de la Champions League.

“Sin dudas va a ser fundamental ver ese partido, pero ahora estamos metidos en el Súper 20. Primero hay que ganarle a Instituto para meternos en la final y ya después, si se nos da, pensar en la final y obviamente también viendo un poco a San Lorenzo para lo que va a ser la semifinal de la Champions”, explicó.

Por último, agradeció las muestras de afecto recibidas en los últimos días vía telefónica.

“La verdad que mucha gente de Tucumán me está apoyando, tengo muchos mensajes de amigos. También mis ex compañeros de Ferro, gente de Bahía Blanca y mi familia que no se pierde ningún partido. Qué mejor que venga tu familia a verte jugar. Estoy muy contento y les agradezco el apoyo y el cariño que me brindan”, concluyó.

Quimsa no se entrenó finalmente anoche en el estadios Socios Fundadores, pero lo hará hoy para ultimar detalles de cara al partido de mañana ante Instituto.