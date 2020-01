Jean-Paul Gaultier se despidió de la moda con un desfile que simuló su funeral

23/01/2020 - 11:57 El Cronista

"La moda para siempre". Con ese epitafio cerró el último desfile de Jean-Paul Gaultier, el diseñador francés que se despidió de las pasarelas con un show que simuló ser su funeral, y del que participaron algunas de las musas y todas las prendas icónicas que marcaron su carrera de 50 años. Al final, cantó Boy George.

Sin embargo, no será un adiós definitivo: "Haré exposiciones, espectáculos, me dejaré guiar por nuevas aventuras", declaró el 'niño terrible' de la moda.

Con 67 años, Gaultier presentó la colección de alta costura primavera-verano 2020 que, en verdad, fue una selección de sus grandes éxitos, tan eclécticos como disruptivos: desde las prendas marineras hasta los corsés que usó Madonna en los '90, pasando por los jeans con cuero y el estilo andrógino.

En el Teatro de Chatelet, en París, se subieron a la pasarela algunas de sus musas: la vedete estadounidense Dita Von Teese, la Miss francesa Iris Mittenaere, la top model estadounidense Bella Hadid, la actriz española Rossy de Palma y la cantante francesa Mylène Farmer.





El momento más divertido del desfile-show fue cuando apareció, sobre la pasarela, un féretro decorado con los conos del corset que hizo famoso Madonna, trasladado por un grupo de bailarines, al tiempo que Boy George cantaba en vivo 'Back to black', el himno de Amy Winehouse.





"Siempre me gustó mezclar, especialmente cosas que en principio no pegan entre sí. Me encanta el mestizaje de prendas, personas, razas y géneros. Cuando sabemos mirar, hay belleza por todas partes", expresó Gaultier, quien en 2018 estuvo en Buenos Aires para la inauguración de 'Amor es amor' en el CCK, una exposición en tributo al matrimonio igualitario.





“Estoy haciendo lo mismo que hacía al principio de mi carrera sin recursos, pero ahora con mi legado. Adiós a la nuevo y hola a viejo”, resumió. Unos 250 modelos caminaron por la pasarela ante 1.800 invitados que aplaudieron a rabiar, entre los que estaban colegas como Christian Lacroix.

En una entrevista publicada por El País Semanal en julio, en ocasión de su anterior desfile en París, Gaultier revelaba su visión crítica sobre el estado actual de la industria de la moda: "Hay demasiada ropa. Todo, incluidas las marcas, es masivo, como si fuese Carrefour. Y tenemos que dejar de consumir tanto. No es algo malo per se. Simplemente debemos adaptarnos, ser más concisos: hacer poco y bien".





Eso explica que hace 6 años haya decidido dejar de producir colecciones prêt-à-porter, para hacer foco únicamente en alta costura y perfumes. Según el diario español, "Gaultier fue uno de los primeros en expresar pública y claramente su rechazo hacia un modelo de negocio que había obligado a las firmas a pasar de producir dos colecciones al año -otoño/invierno y primavera/verano- a más del doble. También fue uno de los pocos en actuar en consecuencia".