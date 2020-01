Cristian Chávez llega a Central Córdoba: la noticia generó malestar en Aldosivi

23/01/2020 - 19:09 Deportivo

En Aldosivi están molestos porque, según trascendidos, Independiente y Central Córdoba acercaron posiciones para la cesión a préstamo de Cristian Chávez. Lo que sucede es que Independiente aún no pagó ninguna de las tres cuotas pautadas por la compra de Chávez a mediados del año pasado, en una suma cercana a los 2,1 millones de dólares. Y además porque sin haber pagado nada aún por el delantero, se lo cedió a préstamo a Central Córdoba, rival directo de los portuenses en la lucha por la permanencia.

Por eso desde Aldosivi hasta habrían propuesto renegociar la deuda a cambio de un regreso de Chávez a esta ciudad para jugar el primer semestre de 2020.

Es que en Independiente, Chávez no se lució como en Aldosivi, donde fue goleador e ídolo para los hinchas. En Avellaneda apenas disputó 10 partidos, no marcó goles y sufrió un par de lesiones que no le permitieron tomar ritmo.

Con Sebastián Beccacece jugó poco y ahora, con la llegada de Lucas Pusineri, tampoco sería tenido en cuenta.

De ahí que Independiente pretenda negociarlo. Y si bien también existió un interés de Newell’s y Rosario Central, desde el “rojo” no ven con malos ojos negociar con los santiagueños, con los que ya hicieron un intento para quedarse con el atacante Jonathan Herrera, aunque sin éxito.