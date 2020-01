Nacho Tahhan, un santiagueño que pisa fuerte en la escena de México

23/01/2020 - 21:04 Pura Vida

El actor santiagueño Ignacio Tahhan no para de trabajar en México, país en donde se radicó hace más de seis años. El 2020 lo tendrá activo con sus protagónicos en obras de teatro junto con glorias de la escena mejicana, además de su incursión en el universo del cine al montar su propia productora de contenidos junto con dos amigos: Ángel de Guillermo y Gerónimo Espeche.

Mientras disfruta del éxito de audiencia que tienen “El Recluso” y “El Club”, dos series producidas en México y que hoy se las puede ver en Netflix, Tahhan sigue generando propuestas, apostando a lo nuevo y siendo convocado para protagonizar grandes obras teatrales.

“De momento, estoy muy abocado a lo teatral. Volví con la segunda temporada de La Madriguera, en donde trabajo con Margarita Sanz, Jana Raluy, Verónica Bravo y Dali Jr. Fernández. Estoy dirigido por José Sampedro”, resaltó a EL LIBERAL, desde México, el connotado actor.

En “La Madriguera”, la obra más exitosa de México, el actor santiagueño se pone en la piel de Javier, un personaje muy fuerte, desde lo emocional, que debe afrontar la muerte de su hijo.

Con grandes estrellas

Otra de las grandes puestas en escena que tiene a Tahhan como protagonista es “Enfermos de amor”, obra que en noviembre próximo, según adelantó a EL LIBERAL, tendrá su versión cinematográfica.

Es en “Enfermos de amor” en donde actúa con Eréndira Ibarra, prestigiosa actriz mejicana que protagonizará “Matrix 4”, filme dirigido y escrito por Lana Wachowski, y con las actuaciones de Keanu Reeves como Neo y Carrie-

Anne Moss como Trinity. El estreno mundial de esta esperada película será el 21 de mayo de 2021.

Además de Eréndira, en “Enfermos de amor”, Ignacio trabaja con Alejandro de Lamadrid, reputado actor que protagonizó “El Señor de los Cielos”, “Guerra de ídolos”, “José José: el Príncipe de la Canción” y “Preso Nº 1”. Salvo “El Señor de los Cielos”, las otras se emiten por Netflix.

Además, recibió la propuesta para una posible participación en la obra teatral que produciría Oscar Uriel (hermano de Manolo Caro, creador de la exitosa “La Casa de las Flores”). De concretarse, comenzaría en agosto próximo.

Productor y actor

Mientras arregla su nuevo departamento, al que se mudó hace poco, “es más amplio y confortable”, tal como le dijo a EL LIBERAL, también pone sus energías en el montaje de una productora de contenidos para la pantalla grande.

“Estoy empezando a incursionar en el universo del cine como productor, realizador y actor. He tenido la oportunidad de ver más desde los alrededores, y quiero explorar la posibilidad que da el cine”, dijo.

“Para el 2020 tengo el plan de hacer más obras de teatro, hacer más series, pero me gustaría incursionar en cine. Ahí las oportunidades me las he dado yo, como productor, pero quiero abrirme más espacio. La verdad, se vienen tiempos convulsionados por la actividad. Estoy feliz. Será un trabajo de mucha inversión y trabajo”, precisó en su entrevista con EL LIBERAL.

“En México he tenido la posibilidad de trabajar en los diferentes formatos como el teatral, televisivo, novela, serie, programas; es una gran experiencia la que se me ha abierto en este país. Yo siempre digo que México es una fuente de trabajo para todos aquellos que trabajen muy duro y le tengan mucho respeto a este lugar”, reflexionó el artista que hoy es una de las figuras referentes de la nueva generación de intérpretes.

Casting y películas

Tahhan le reveló a EL LIBERAL que realiza casting “para algunos proyectos muy importantes, pero todavía no sé si voy a realizarlos porque aún no han elegido con quién. Me dijeron que estoy a un paso de quedarme en ese proyecto, pero que todavía no se sabe”, remarcó.

En tanto, esta semana, tiene previsto reunirse con Marcelo Tobar, realizador de la premiada película mejicana “Oso Polar”, para ver si estará en el nuevo filme que dirige.

Tiene para estrenar una nueva serie policial

Este año, Nacho aparecerá en la serie “La Negociadora”, producción original que se transmitirá por Claro Video en conjunto con la productora 11.11 Films. Se trata de un thriller policial de doce episodios de 60 minutos cada uno, protagonizado por Bárbara Mori.

Produjo “Tú y yo, y nuestros mejores amigos”, un corto que escribió Francisco de la Reguera y que protagonizó con Claudio Roca y Estefanía Hinojosa.

Tahhan se destacó también en series, además de “El Recluso” y “El Club”, como “Blue Demon”, “Caer en tentación” y “Selena”. Colaboró en el proyecto “La Universidad Desconocida”, un espacio alternativo de formación en artes escénicas dedicado al intercambio cultural entre México y Argentina, y con el grupo de investigación actoral “Los Pinches Pibes”.l