Néstor Garnica pondrá primera hoy en Cosquín con su peña

23/01/2020 - 21:25 Pura Vida

Mañana empieza el 60º Festival Nacional de Folclore Cosquín 2020, pero hoy será Néstor Garnica quien, en el marco de este tradicional espacio, inaugure su peña “La Fiesta del Violinero”. Este año se realizará hasta el 2 de febrero con una cartelera de lujo.

Néstor, quien actuará en la octava luna del festival coscoíno que se desarrollará entre el sábado 25 y el 2 de febrero, confirmó que en su peña estarán Los Carabajal, Saúl Belindo “Cuti” y Roberto Carabajal, Carlos Oscar “Peteco” Carabajal, Roxana Carabajal, Dúo Orellana Lucca, Mario Álvarez Quiroga, Raúl “Demi” Carabajal y Los Arcanos del Desierto.

En esta nueva edición de la peña de Garnica también subirán a su escenario Luisa Galván, Jovita Subire, Emilio Morales, La Callejera, Carafea, Milena Salamanca, Taa Huayra, Dúo Heredero, Matacos y Los Sacheros Santiagueños.

Otro de los números confirmados, que se presentarán en diferentes jornadas, son Las 4 Cuerdas, Marcelo Villarreal, Los Sones Santiagueños, Vidaleros, Sombrita Algarrobera, Agustín Isasmendi, Florencia Rapuyán, Los Duarte y Los Lugones.

“La Fiesta del Violinero es un espacio cultural que creamos no sólo para proyectarnos nosotros, sino también para promover a los nuevos artistas del folclore y a amigos con los que hemos compartido escenarios a lo largo de esta carrera musical”, supo decirle, a EL LIBERAL, Néstor Garnica.

La Fiesta del Violinero es una peña que surgió hace más de dieciséis años y desde entonces viene recorriendo distintas ciudades del país y consolidándose como la peña más grande del norte argentino.

“Es un proyecto que arrancó en Cosquín en 2004. Vimos la posibilidad de hacer una peña propia, y no sólo nos fue muy bien, sino que además ese año obtuvimos la consagración en el festival. Allí nació como peña itinerante, la segunda la hicimos en el comedor universitario de Córdoba, después en Santiago del Estero. También recorremos durante el año diversas ciudades del país, transformándola en la peña itinerante más grande. Y con ese espíritu, llegamos a Cosquín para presentarla, una vez más, en el Club Tiro Federal de esta ciudad cordobesa”, precisó Garnica.

Garnica es uno de los músicos santiagueños más reconocidos del país. Ha recorrido distintos festivales del mundo, integró por 10 años orquestas de Holanda y Alemania, y ha trabajado con artistas de distintos géneros musicales, desde Los Manseros Santiagueños, a Mercedes Sosa, Los Auténticos Decadentes e Ismael Serrano.

“Después de tanto vivir con mi violín, mis coplas, mis discos, me encuentro en esta nueva etapa con una madurez musical que me ha llevado a componer temas que me comprometen violinísticamente”, reflexionó el artista nacido en La Banda.

“Cantarle al amor y a la vida es lo que me ha dado plenitud para grabar este nuevo álbum, Coplas del Violinero”, dice sobre la esencia de sus propuestas musicales ya sean las que plasma en un disco o, como en este caso, en la Fiesta del Violinero.

Garnica reconoció que cada vez encuentra en su Fiesta del Violinero a más público venido desde provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Catamarca, Chaco y otras tantas. l