Campo Gallo revisó su historia y desde hoy celebra 122 años en vez de 102

CAMPO GALLO, Alberdi (C) La municipalidad de la cabecera departamental de Alberdi se prepara para celebrar un nuevo aniversario del pueblo, del cual la anterior gestión había festejado su centenario en 2018. Sin embargo, a la luz de ciertas investigaciones históricas, el actual intendente, José Vittar, decidió establecer en 122 años la antigüedad de la ciudad que dirige, en lugar de los 102 años que hubiera correspondido de acuerdo con la anterior secuencia, que tenía por año de origen de esta población el 1918.

El motivo por el cual se cambia el aniversario, explicaron desde la comuna de Campo Gallo, está fundamentado en archivos históricos provinciales y en las investigaciones de don Andrés Figueroa y de Raúl Dárgoltz, según las cuales quien fuera gobernador de nuestra provincia, doctor Adolfo Ruiz, adjudicó mediante decreto el lote Nº 4 de 17.316 hectáreas, denominado Campo Gallo (entonces departamento Copo, actualmente Alberdi). Que lo hizo en pago de ‘comisión’ a Julius Hasse, el 3 de junio de 1898, y quien lo puso a nombre de Sara Estévez de Hasse, su esposa. Dicha fecha es mencionada por los investigadores nombrados, en sus libros sobre la explotación del quebracho colorado.

Por el motivo señalado, es tomado como válido el dato contenido en el libro ‘Campo Gallo en el desierto verde’, cuyo autor es Lucio Abdías Risso Patrón, justificaron desde el municipio.

Vittar, quien gobierna los destinos de los vecinos hace poco más de un año, explicó al respecto: “Festeja un aniversario más nuestra querida ciudad de Campo Gallo, a la cual todos nos sentimos orgullosos de pertenecer, de ser campogallences, con un gran sentido de pertenencia a nuestro pueblo, raíces y arraigo a nuestras costumbres, como lo sienten nuestros padres, abuelos y como lo sintieron nuestros ancestros, fundadores, aquellos que ya no están, que no tienen voz, pero que desde algún lugar se sienten orgullosos que sus ideas, esfuerzos y legados no fueron en vano. Entonces ¿cómo dejarlos afuera?”.

“Es por ello que este 8 de febrero del 2020, en un acto de reparación histórica, para que no solo sea una fecha más, sino que nos represente en un concepto amplio de cómo llegamos, en esa mágica noche vamos todos a levantar las copas y brindar no solo por un aniversario más, sino por el aniversario 122 de nuestra ciudad, en el que se encuentren aquellos que algunas veces quisieron y que a lo mejor todavía quieren ser reconocidos”, agregó.

Campo Gallo, está ubicada a 242 kilómetros de la ciudad capital, a la que la une la ruta provincial Nº 5 a través de La Banda. Es la cabecera departamental de Alberdi. Hasta hace poco más de un año, la ciudad venía siendo gobernada por diferentes gestiones, en las cuales se vinieron celebrando los sucesivos aniversarios que fueron reflejados en las páginas de EL LIBERAL hasta su fiesta Centenario (2018), con datos que eran aportados por la cada gestión municipal.

Mientras tanto, ya comenzaron los trabajos de limpieza y desmalezamiento de los diferentes barrios a cargo de cada comisión barrial con el personal municipal asignado más las herramientas entregadas por la comuna. Lo realizan con la motoguadaña y rastrillos, entregados para este fin y el personal asignado especialmente a las comisiones barriales para acompañar a los vecinos en todos los detalles.

Para esta tarde noche, desde las 19 hasta alrededor de la 1 de mañana, está programada la apertura de los festejos 122º Aniversario, que tendrá lugar frente al jardín de infantes Nº 325, organizada por el barrio Arenal.