La Justicia identificó a los dos asesinos de Fernando: Máximo Thomsen y Enzo Comelli

Dos de los testigos que participaron de las ruedas de reconocimiento de los 11 acusados del crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell identificaron a dos de los rugbiers detenidos, Máximo Thomsen y Enzo Comelli, como las personas que le pegaron a la víctima, informaron a fuentes con acceso a la causa.

Mientras que a Ciro Pertossi (19), otro de los apresados, uno de estos testigos lo ubicó en el lugar del hecho, pero no lo vieron aplicar golpes a la víctima.

Las fuentes consultadas señalaron que al menos uno de los testigos también reconoció parcialmente a un cuarto imputado aunque no precisaron la identidad del mismo.

Las ruedas se prolongaron por más de siete horas y los 11 acusados se sometieron a una ronda cada uno, acompañado de tres “extras” por vez y ante los tres testigos que habían sido citados para ayer.

A su vez, los mismos voceros aclararon que el tercer testigo no llegó a participar de ninguna rueda porque dijo que no estaba en condiciones de reconocer a nadie.

“El reconocimiento dio positivo para Máximo Thomsen, lo reconocieron dos testigos como la persona que le pega a Fernando cuando estaba arrodillado en el suelo e inconsciente”, afirmó a Fernando Burlando, uno de los abogados de la familia Báez Sosa junto a su colega Fabián Améndola, quien estuvo en persona en la Secretaría de Seguridad de Villa Gesell donde se realizaron las ruedas.

“Y también dio positivo a Enzo Comelli: lo reconoció un testigo como quien le pegaba a Fernando en primer lugar. El primer golpe se lo da Comelli, así lo identifica por lo menos el testigo, que lo describe con lujos de detalles”, indicó el letrado.

Las ruedas de reconocimiento dispuestas por la fiscal de la causa, Verónica Zamboni, comenzaron cerca del mediodía y seguirán mañana, el lunes y el martes próximo.

De las mismas participaron como “extras” varios jóvenes que fueron llevados desde ayer a la mañana por la Policía a la sede de la secretaría donde luego fueron seleccionados o no, dependiendo de su parecido físico con los acusados, para formar parte de las ruedas con ellos.

Durante las últimas horas, trascendió además un audio de Lucas Pertossi, que generó aún más furia en la sociedad conmocionada por el salvaje y despiadado hecho, en joven expresó “salimos a divertirnos y la vida nos jugó una mala pasada”.

En la grabación, el joven de 20 años comienza diciendo: “Cada uno sabe el rol que tomó en la pelea y que se haga cargo. No me voy a condenar ni me voy a entregar”.

“No sé cómo van a hacer con el laburo. No lo digo todavía porque no está públicamente, pero cuando lo sea me va a importar mucho, pero voy a estar con la cabeza en alto, no voy a estar cabeza gacha”, expresó.

Finalmente indicó: “Me duele lo que pasó, arruinar una familia, y me hago cargo, porque lastimé a una familia. Somos un grupo de amigos, no los voy a dejar morir. Salimos a divertirnos y la vida nos jugó una mala pasada”.

Uno de los detenidos dijo que no tenía “nada que ver” con el crimen

Alejo Milanesi, uno de los rugbiers imputados por el homicidio de Fernando aseguró que no tuvo “nada que ver” con el crimen a la salida del boliche, según reveló uno de los jóvenes que fue seleccionado para integrar las ruedas de reconocimiento ordenadas por la fiscal del caso.

El testimonio fue aportado por Máximo Carrillo (19), un joven oriundo de la localidad bonaerense de Canning que fue seleccionado por la Justicia para sumarse a la mencionada diligencia.

Este joven contó a Télam al retirarse de la sede de la Secretaría de Seguridad del municipio que conversó con Milanesi antes de ingresar a la sala donde se practican las ruedas por parte de los testigos.

“Me dijo que estaba detenido desde hace cinco días, pero él no tenía nada que ver”, explicó el joven en la puerta de la mencionada sede.

Según Carrillo, Milanesi “estaba tranquilo, se lo veía un poco triste, y lo único que decía era que no tenía que ver y que no había hecho nada”, antes de participar de la rueda, en la que tuvo que ubicarse a su lado. l