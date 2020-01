El último campeón defiende su prestigio

24/01/2020 - 02:49 Deportivo

¿Quimsa repetirá el título en el Final Four del Torneo Súper 20?, la tarea no será fácil para el campeón defensor, pero siempre hay que tener mucha fe. La Fusión enfrentará hoy a las 18 a Instituto de Córdoba, un rival que no deja de ser complicado y que además carga el antecedente de ser el último subcampeón de la Liga Nacional de Basquetbol.

‘Llegamos con muchas expectativas al Final 4. Sabemos que están los clubes de mejor presente en la Liga y que dos están clasificados también a la Champions. Va a ser un certamen de gran nivel y requiere ser competitivos y estar preparados’ , expresó el entrenador de Quimsa, Sebastián González cuando analizó en la previa lo que será un certamen que además tiene a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia y San Lorenzo como protagonistas.

El partido ante ‘La Gloria’ se jugará en el estadio Socios Fundadores de la ciudad de Comodoro Rivadavia y será transmitido en directo por TyC Sports. Será la oportunidad para el equipo santiagueño de defender la corona en un Final Four que presenta a los cuatro mejores de la presente temporada.

¿Cómo llegan los dirigidos por Sebastián González?, si miramos el presente, no caben dudas de que lo hace de la mejor manera. La Fusión está primera en la tabla de posiciones de la Liga Nacional y con un basquetbol que ilusiona y crece a medida que pasan los partidos.

Pero eso no es todo. La semana pasada viene de clasificarse a las semifinales de la Basketball Champions League y de demostrar que puede ser un serio candidato a volver a hacer historia para el deporte de Santiago.

¿Qué puede pasar hoy ante Instituto?, todo es posible en básquet. Los cordobeses están cuartos en la tabla de posiciones y cuenta con un plantel que siempre se hace muy difícil de enfrentar.

Nicolás Romano

“Quimsa es un rival súper respetable que tiene grandes individualidades y está jugando muy bien en equipo. Sabemos por donde pasa la mayoría del juego e intentaremos controlar esos jugadores como lo hicimos en el partido de local. Eso pasó hace bastante y es un equipo que ha crecido mucho y no tenemos que perder la concentración porque con un equipo así lo podemos pagar caro. Tenemos que confiar en nuestro juego y mejorar nosotros que es lo que nos puede hacer ganar el partido”, afirmó Nicolás Romano como para dejar en claro que están dispuestos a dejar todo esta tarde en el Socios Fundadores para ganarle al último campeón del torneo.

Todo queda de lado cuando hay que empezar a transitar el camino de la ilusión y la esperanza. Quimsa tratará hoy de ser aquel equipo que transmite mucha confianza y que genera la idea de ser efectivo al ciento por ciento en su juego. l