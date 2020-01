Un mensaje dentro de una botella recorre 5 mil kilómetros y encuentra un destinatario

24/01/2020 - 09:56 Mundo Web

Una joven participaba de un evento de limpieza en una playa de la isla inglesa de Portland (Reino unido), y se encontró sorpresivamente con una botella que contenía un mensaje en su interior. Según informó un medio local, la botella viajó cerca de 5.000 kilómetros desde Quebec (Canadá).

Mary Bird se encontraba recogiendo basura de la playa de Chesil Beach, el sábado pasado, cuando observó que una botella marrón oscura estaba sellada con un corcho y conservaba algo en su interior. Tras destapar la botella, extrajo su contenido con la ayuda de un pequeño palillo, se encontró con una bolsa de plástico que contenía un papel, con una frase escrita en francés. El mensaje decía que un hombre llamado André Huet la había arrojado al agua en un puerto de Quebec.

Según se pudo investigar, fue la propia cuñada del hombre que lanzó la botella, Martha Gaudet, quien precisó en una publicación de Facebook que Huet lanzó el mensaje al mar el 13 de enero del año 2019, lo que supone que viajó durante poco más de un año por el Atlántico hasta ser encontrada en el otro continente.

Gaudet señaló además que no se trata de la primera vez que Huet hace esto: años atrás ya había lanzado otro mensaje en botella, que luego fue encontrada en las Islas Magdalena de Quebec.

