“Salimos a divertirnos y la vida nos jugó una mala pasada”, el audio de uno de los rugbiers acusado por asesinato

24/01/2020 - 13:21 País

En las últimas horas y luego de que se conociera que Máximo Thomsen y Enzo Comelli fueron los principales apuntados de haber matado a Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, se viralizó el audio de uno de los diez rugbiers detenidos por el brutal ataque en contra del joven de 19 años.

Se trata de Lucas Pertossi, quien reconoció que participó de la pelea, aunque trató de desligarse del asesinato.

Te recomendamos: "Condenan a tres años de prisión en suspenso a dos rugbiers santiagueños que mataron a golpes a un joven"

"Cada uno sabe el rol que tomó en la pelea y que se haga cargo", fueron las primeras palabras de la grabación que se difundió en medios nacionales.

Seguidamente, Pertossi afirmó: "Me duele lo que pasó, arruinar una familia. Me hago cargo, soy responsable porque estuve", aunque aclara: "Pero no por eso me voy a condenar ni me voy a entregar. Lo que menos pienso es en eso".

Luego, uno de los imputados como "partícipe necesario" del asesinato, expresa: "Son mis amigos, no los voy a dejar morir. Somos un grupo que salimos a divertirnos y nos jugó una mala pasada la vida, pero no por eso me voy a condenar ni a entregar".

Te recomendamos: "‘Se me acabó el mundo’, dijo la madre de Fernando, asesinado en Villa Gesell"

Recién en el final de su discurso, Pertossi dice: "Ahora lo que pienso es: 'destruimos una familia'. Sería muy egoísta pensar en yo (Sic)".