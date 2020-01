Se pone en marcha el Apertura 2020

25/01/2020 - 00:54 Deportivo

Hoy en varios escenarios se juegará la 1ª fecha del Torneo Apertura de los Clásicos Barriales en las categorías C 20 y C 30, evento que ha generado una gran expectativa en los protagonistas.

Este es el programa.

Mal Paso, La Banda de Memo vs. Barrio Colón (20); Amigo de la 18 vs. Los Amigos del Chino (20); Mal Paso vs. Rifa Tuni FC (30). En Calle 107, Peti FC vs. Los Pibe de Martín (20); Carne Los Amigo vs. Los 3 Amigos. En Morumbí de Borges, Los Tenas vs. 8º Pasaje (20) y Temperley FC vs. Equipo a confirmar. En Fondo de Borges, Juv de Borges vs. Juv de La Banquina (20); Peti FC vs. Avenida (30) y El Fondo de Borges vs. Banfield.

En Polideportivo Borges, La Banda de Mario vs. Calle 15 FC (20); La Fusión vs. Los Pibe de Colón (20) y Barrio Borge vs. 7mo. Pasaje (30). En Sexto Pasaje, Los Sosa vs. Regalería Los 4 Hermanos (20); Villa Borge vs. El Milan (20) y 6to. Pasaje FC vs. La Unión del Oeste (30).

En Chañar, Pasaje 421 vs. La Magallanes (20); Kiosco Rosi vs. Sociedad Avanzada (20) y Chañar vs. Pasaje 421 FC (30). En Ruta 9, Q + Q Jrs vs. Juan Felipe Ibarra (20) y Q + Q FC vs. Los Calamares (30). En San Lorenzo, San Lorenzo vs. Los Pibe del Pasaje (20) y El Juanfe vs. Medalla Milagrosa (30).

Grimanesa

En Villa Grimanesa, La Barra vs. Los Pibe de la 18 (20); Herrería Juan Ramón vs. Los P. del Primero (20) y Carro Bar Chara vs. Eskendra (30). En San Martín, Juveniles de Juan F. Ibarra vs. Los Primos Unidos (20); San Martín vs.- La Bajada (20) y Los Pumas vs. La Esquina de Kennedy FC (30).

En Villa Tranquila, La 104 Jrs vs. La Banda de Diego (20); La 203 Jrs vs. Equipo de Gael (20) y La 203 FC vs. Calle 4 FC (30). En Santa Rosa, El Salvador vs. Los Diablos Rojo (20); Santa Rosa Jrs. vs. Goako (20) y Santa Rosa FC vs. PSG (30). En Suboficiales, 1er. Pasaje Jrs vs. 3er. Pasaje (20) y 1er. Pasaje FC vs. Amigo de la Rita (30).

En Tarapaya, Detalin FC vs. Estrella del Norte Jrs (20); Juv de Tarapaya vs. Juv del Gas (20) y El Vajo de Tarapaya vs. El Poderoso Gas del Estado (30). En Campeones del 28, La Puyrredon vs. Alberdi FC (20); La Gobernador vs. Los 3 Amigos Jrs (20) y Los Pibes de Cáceres vs. Los Peregrino (20).l