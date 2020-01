Barcelona visita a Valencia con Messi

25/01/2020 - 01:43 Deportivo

Barcelona, puntero junto con Real Madrid, visitará hoy a Valencia, en uno de los encuentros correspondiente a la 21ra. fecha de La Liga de España. El partido se jugará en el estadio Mestalla, a las 12 . Barcelona tendrá a Lionel Messi como titular tras el descanso de entre semana contra Ibiza (2/1) por los 16avos. de la Copa del Rey. El rosarino, que lleva 14 tantos, es el goleador del torneo.

Por su lado, Valencia -invicto como local con un récord de cinco triunfos y cinco empates-cuenta con el defensor argentino Ezequiel Garay en la zaga central titular.

Barcelona (43 unidades) comparte la punta con Real Madrid, que mañana visita a Valladolid.

En el primer anticipo de la jornada, Osasuna, con el concurso del media punta rosarino Ezequiel Avila (ex San Lorenzo) venció por 2/0 a Levante. Los goles del equipo navarro fueron obra de Rubén García (St. 36m., de penal) e Iñigo Pérez (St. 39m.).

La fecha continuará de la siguiente manera.

En la jornada de hoy: Valencia vs. Barcelona; Espanyol vs. Athletic Bilbao; Alavés vs. Villarreal y Sevilla vs. Granada.

En tanto que para mañana: Atlético de Madrid vs. Leganés; Celta vs. Eibar; Valladolid vs. Real Madrid; Getafe vs. Betis y Real Sociedad vs. Mallorca.l