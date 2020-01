Dr. Carlos Ordóñez Ducca: “Fue un ataque de una salvaje manada y jauría desaforada de cobardes”

25/01/2020 - 02:17 Policiales

El brutal y despiadado ataque que sufrió Fernando -que finalmente le provocó la muerte- generó conmoción en todo el país, por lo que el Dr. Carlos Ordóñez Ducca, juez de Control y Garantías de La Banda también se refirió al tema.

¿Qué opinión tiene frente al asesinato de Fernando?

Mi opinión primeramente es de respeto y consideración por el dolor de sus padres, familiares y amigos, quienes perdieron un ser muy querido.-

Por lo que pude observar en los videos de los medios televisivos, puedo calificar a priori al hecho, y solicito desde ya formales disculpas por los gruesos epítetos que voy a usar; como un ataque de una salvaje manada y jauría desaforada de cobardes de 10 u 11 adolescentes todos ellos, involucrados en grado de su participación, con múltiples conductas a simple vista trastornadas, que dieron muerte a un ser humano, Fernando, con un uso intencional de la fuerza o del poder físico de cada uno de ellos, que por su magnitud, por su impacto y lesiones inmediatas que podían ser previsibles por los mismos, y que acabaron violentamente con la vida del mismo, como si fuera una alimaña peligrosa, un reptil venenoso. Ni en la guerra, a los caídos se los patea y la reiteración de los arremetimientos de las patadas, ya en el suelo inconsciente.

Es un Injusto Social y Jurídico los hechos acaecidos, caen en la esfera netamente criminal, son muy reprochable esas acciones disvaliosas y ajurídicas y deben inexorablemente concluir con un juicio Oral y Público, que de encontrárselos culpables, se les debe dictar una sentencia ejemplificadora a cada uno de sus autores directos y/o partícipes necesarios, con el máximo rigor en su interpretación y por supuesto, las mayores de sus penas prevista para tales delitos en grado de su participación, conforme ya lo explicara impecablemente a través de este medio el Dr. Guillermo Ruiz Alveida.

¿Cuál cree usted que fue el motivo que generó tal ataque?

En este caso concreto, considero más atinado que sean otros profesionales los más adecuados para responder ello, pero advierto que desconozco los disparadores fácticos del salvaje y artero ataque a ‘Fernando ‘, pero nada, nada en lo absoluto, ningún accionar, ninguna causa que pudiere existir, podría justificarse en una defensa por parte de sus responsables para tamaña desproporción y alevosía en esa horda de un ataque premeditado, artero, patoteril y cobarde que exterminó su vida.

Adelantaría que las causas de violencia machista de adolescentes son múltiples y muy variadas y dependen de una combinación de factores socio-culturales, individuales, contextuales, etc.- Ya dirán los más autorizados, en juicio: peritos criminalistas, sicólogos, siquiatras, etc., cuáles eventualmente podrían haber sido sus causas a saber, es decir, si los imputados son de familias inestables, familias violentas, o ellos son de baja autoestima e inseguridad, si hubo abuso de alcohol o drogas, si eran un grupo conflictivo, etc., etc.

La historia de las sociedades, y también la de los sucesos cotidianos, nos muestran que la realidad a menudo sobrepasa en horror todo lo que ha podido ser imaginado. ¿Por qué esta violencia sin límites en el hombre? ¿Es necesario un instinto de muerte autónomo para pensar la violencia, o es la consecuencia lógica de las particularidades del desarrollo humano?

Aunque vemos a diario en nuestras comunidades en el adolescente la emergencia de cierta violencia no debemos asimilar violencia y adolescencia. Está muy claro que no sólo los adolescentes son violentos y hay que tener cuidado con esta tendencia de nosotros los adultos a trasladar de una manera muy simplista el problema hacia los jóvenes, de forma totalmente abusiva.

¿Cree que el rugby tiene una característica propia de un deporte violento?

No soy el profesional idóneo y autorizado para evacuar esa pregunta, pero, podría haber pasado con cualquier otro grupo de deportistas en igual situación, pero la lógica me lleva a pensar. La violencia está en todos lados, no es solo en el deporte del rugby ni de los deportistas que lo practican que generan de por sí violencias a causa del mismo. Y que no es exclusivo del mundo del rugby, sino propio de un código machista que se repite, con sus variantes, no solo en estos deportistas sino de otros tantos.

La violencia no ha desaparecido en ninguna de sus manifestaciones en ninguna parte del mundo, y no tenemos garantías de que no vuelva a repuntar. El aumento de las conductas violentas en todos los órdenes, a mi criterio ha venido en paralelo con un aumento en las actitudes que toleran o glorifican la violencia: Deportes, Políticas Internacionales, Lideres y Presidentes Políticos; Fundamentalistas, Guerras; Cine, Justificativos Ideológicos, etc.-

Es muy cruel lo que pasó con Fernando, es un hecho criminal como muchos otros que ocurren en nuestro país y deben ser juzgados sus responsables y condenados con una sentencia de prisión efectiva que sea digna de imitarla.

¿Ud., como juez, cree que se llegará a una sentencia justa?

No tengo la menor duda que va haber condenas de prisión efectivas y otras quizás, por la menor participación en el suceso criminal, lo será tal vez en suspenso, por su menor participación en el hecho. Lo justo y lo injusto de una sentencia, podrá ser valorada al momento de ser pronunciada la misma. Existen, a tenor de lo que voy escuchando por los medios de prensa, suficientes evidencias. Una vez ahí, en donde los diez (10) rugbier están, lógicamente detrás de unos barrotes justos, estimo que los sentimientos que los atraviesan son parecidos a todos ellos: viven en un infierno, en un calvario, en el que los días pasan en cámara lenta al que no le ven salida; se desesperan algunos autores directos de ese ataque despiadado, en donde van a peinar canas, cuando se los condene. Para ellos, la sentencia ya ha comenzado. Su conciencia les marca el inicio de su derrotero, de su triste final que tendrán. Llama la atención que ninguno de ellos haya pedido perdón a los padres de Fernando o a la sociedad en su conjunto. Más me conmueve profundamente, el dolor desgarrador de esa madre que grita la pérdida de su único hijo Fernando y que no va a encontrar jamás explicación y/o justificativo.

La violencia es un tema que lastima a todas las sociedades, no discrimina y lamentablemente en todos los estratos sociales su presencia fragmenta lazos culturales y familiares. Es necesario que se hable del tema y no nos cansemos de insistir en la familia, en las escuelas, a través de todas las instituciones públicas y deportivas que el violento es un enfermo y que debe ser tratado.- Se debe insistir sobre el tema del comportamiento de sus miembros cuando pertenezcan a clubes y sancionarlos debidamente a quienes se exceden. En estos tiempos no hay lugar para quienes no quieran cambiar para bien.

Dios ilumine a los jueces para que sean muy justos e impongan una sentencia ejemplificadora.l