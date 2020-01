Hyundai Kona: precio y características del auto eléctrico que entró en el Guinness

25/01/2020 - 10:08 El Cronista

Un auto 100% eléctrico de Hyundai alcanzó un récord mundial y entró en el Record Guiness en la categoría "Mayor altitud obtenida por un auto eléctrico".

Consiguió los 5731 metros de altitud y rompió la marca anterior, que estaba en 5715 metros, apenas 16 metros menos. Quien lo logró fue el Kona Electric. Lo hizo en el majestuoso Paso de Sawula, en el Tíbet (la India).

El modelo no se vende en la Argentina por el momento. Solo se consiguen en el país dos versiones similares: Safety Plus (a u$s 39.900) y Ultimate (u$s 43.900). Con estos precios, se posiciona por encima del Creta, otro todoterreno compacto, con valores de entre u$s 30.000 y u$S 31.500. En Europa, el Kona Electric tiene un valor de venta de 39.500 euros (aproximadamente u$s 43.600) y viene con una garantía de ocho años.

Desde la marca coreana, resaltaron que "el Kona se comportó siempre como un verdadero SUV", pese a las duras condiciones climáticas (las temperaturas bajas, las nevadas continuas y el asfalto helado). "No presentó ningún problema en el rendimiento mientras subía a los picos más altos", destacaron.

Durante la prueba, el vehículo utilizó cargadores portátiles para cargar la batería de 64 kWh. Por la noche, recurrió al cargador estándar que el propio auto trae. La carga tarda cinco horas en completarse totalmente.

El Kona está catalogado como un modelo eléctrico "de largo alcance", dado que ofrece una autonomía cercana a los 450 kilómetros. De hecho, la marca asiática sostiene que puede alcanzar los 619 kilómetros.

En diciembre, Hyundai había conseguido ya otro récord mundial. En aquel el auto batió la marca de cantidad de kilómetros recorridos con una sola carga: 778.

Quien lo logró en ese momento fue el aeronauta suizo Bertrand Piccard a bordo de un Hyundai Nexo, un SUV mediano que, a diferencia de los eléctricos "convencionales" (funciona a hidrógeno) solo opera con una pila de combustible. Cuando llegó a destino, la autonomía restante le marcaba 49 kilómetros.